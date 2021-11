Main di The Expendables 4, Jason Statham dan Iko Uwais Akrab Hingga Saling Puji

Iko Uwais adalah pria kelahiran Jakarta 12 Februari 1983 juga pernah memerankan alien di film Star Wars: The Force Awakens serta Stuber, Mile 22 dan Night Comes for Us. Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Iko Uwais mendapatkan pujian dari Hollywood Jason Statham setelah menghabiskan waktu bersama syuting film The Expendables 4. Jason Statham merasa terhormat bisa beradu peran dengan Iko Uwais yang disebutnya memiliki bakat yang luar biasa.

"Suatu kehormatan bisa menghabiskan waktu syuting bersama @iko.uwais yang sangat berbakat. Seorang master sejati dari kemampuannya serta ahli dalam kecepatan dan keterampilan yang membutuhkan waktu seumur hidup untuk mencapainya. Kehormatan besar untuk semua yang Anda lakukan, brother," tulis Jason Statham.

Pujian tersebut ditulis Jason Statham di akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 6 November 2021. Ia mengunggah sejumlah foto bernuansa hitam putih yang memperlihatkan sejumlah adegannya bersama Iko Uwais. Keduanya terlihat akrab, tertawa bersama saat selesai syuting.

Iko Uwais lantas membalas pujian tersebut melalui unggahan di Instagramnya. Ia mengunggah beberapa foto yang sama dengan Jason Statham. Iko Uwais mengungkapkan rasa terima kasih dan senangnya bisa syuting bersama Jason Statham, aktor yang ia hormati.

"Ini adalah satu hal untuk bisa berteman baik dengan sesama aktor di lokasi syuting. Hal lain jika sesama aktor adalah pria sejati yang Anda hormati dan sangat Anda hormati sejak hari pertama. Terima kasih telah menerima saya @jasonstatham. Saya merasa rendah hati dan sangat terhormat untuk berbagi layar dengan Anda," tulis Iko Uwais.

Kebahagiaan Iko Uwais ini juga turut dirasakan oleh sang istri, Audy Item yang mendapatkan kesempatan spesial untuk melakukan panggilan video dengan Jason Statham. "Thank You .. BIG RESPECT @jasonstatham stay safe,stay healthy and success for the #expendables4 and thank u sayang miss u @iko.uwais," tulis Audy Item di Instagram sambil menunjukkan tangkapan layar saat mereka bertiga melakukan panggilan video.

Dalam film The Expendables 4, Iko Uwais akan memerankan karakter jahat, musuh dari para pemain utama Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren dan Randy Couture. Iko Uwais akan berperan sebagai mantan prajurit militer yang berubah menjadi jahat dan memiliki tentara pribadinya sendiri.

