Vanessa Angel Buat Single Urung Dirilis Alam Urbach karena Lagu Perpisahan

TEMPO.CO, Jakarta - Mendiang Vanessa Angel rupanya sempat merekam lagu yang diciptakan oleh musisi, Alam Urbach. Tapi hingga sekarang, single itu tak pernah dirilis oleh adik aktris dan penyanyi, Nafa Urbach itu. "Goodbye my love, goodbye my sweet, goodbye everything..." suara Vanessa Angel terdengar lembut dalam unggahan Alam, Sabtu, 6 November 2021.

Alam pun mengunggah suara Vanessa disertai foto tengah menggendong Gala Sky, putranya. "Lagu ini dari Mama buat kamu, Gala," demikian tulisan bergerak di atas foto itu.

Alam tak mengira lagu itu merupakan firasat yang diberikan Vanessa kepadanya. "Ternyata lagu ini jadi kenangan terakhir kita, meskipun kamu @vanessaangelofficial selalu bilang, 'Lagu Goodbye keluarin, Kak, masterpiece itu,' jawabanku cuma, 'Belum saatnya, Dek," kata Alam menuliskan pada keterangan unggahannya itu.

Mendengar jawaban Alam, istri Bibi Ardiansyah itu membalas disertai ekspresi cengar-cengir yang menjadi ciri khasnya itu. "Hahaha Kakak takut ya aku kenapa-napa kalau lagu Goodbye dirilis."

Alam tak mengira candaan Vanessa itu menjadi kenyataan meski lagu itu belum sempat dirilisnya. Menurut dia, lagu itu akhirnya disimpan Vanessa dengan menuruti instingnya.

Alam Urbach mengunggah foto Vanessa Angel menggendong putranya, Gala Sky. Foto: Instagram Alam Urbach.

"Gala, hal terbaiknya adalah lagu ini disimpan sama almarhumah mamamu buat kamu, Nak. Segala bentuk legacynya 100 persen buat kamu, Nak, lega sudah hati inikalau amanah Mamamu yang penuh misteri itu terealisasi," tulis Alam.

Alam kemudian meminta para selebritas yang memiliki foto atau video indah Vanessa agar mengirimkan kepadanya. Foto atau video itu akan dipergunakannya untuk membuat video musik Vanessa sebagai persembahan terakhir untuk Gala.

Unggahan Alam ini langsung direspons Nanda Persada, Ketua Umum Ikatan Manajer Artis Indonesia. Ia mengunggah kembali unggahan Alam ini di halaman Instagramnya. "Vanessa Angel minta terus sama mas Alan agar lagu ini dirilis. Akhirnya kita tahu lagu ini buat siapa," tulis Nanda dalam unggahan kemarin.

Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, suaminya, meninggal dalam kecelakaan tunggal mobil Pajero Sport miliknya, yang terjadi di Tol Nganjuk, Surabaya, Kamis, 4 November 2021. Adapun Gala selamat bersama pengasuhnya, Siska Lorensa dan sopir, Tubagus Joddy. Kepada polisi, Joddy akhirnya mengakui, ia menyetir mobil sambil bermain ponsel dan dalam kecepatan tinggi.

