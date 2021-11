Anggota Terbaru 88rising Asal Indonesia, Warren Hue Rilis Lagu West

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper, penyanyi, dan produser muda Indonesia Warren Hue merilis lagu terbarunya berjudul West melalui 88rising. Lagu ini adalah single pertama dari proyek Hue yang akan datang, Boy of the Year.

Diproduksi juga oleh 88rising, West diberi sentuhan Bekon & the Donuts yang juga menggarap lagu-lagu Kendrick Lamar, Sza dan Rich Brian. Lagu ini menghipnotis dari lompatan dengan lingkaran berliku-liku yang memesona sehingga seperti bagian dari nostalgia dengan penuh kemenangan.

Pria berusia 19 tahun ini menulis sendiri lirik West yang telah dirilis sejak Jumat, 29 Oktober 2021. “Aku menulis West berdasarkan pengalaman ketika tinggal di Los Angeles, lagu ini tentang perjalanan karier musikku. Pengalaman ini seperti jebakan yang menarik dan tidak boleh dianggap terlalu serius, ini dimaksudkan untuk bersenang-senang. Aku terinspirasi oleh artis seperti Drake, Lil Uzi, dan hip-hop tahun 2017. Prosesnya seperti apa yang datang secara alami kepadaku," kata Warren Hue dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 5 November 2021.

Tidak butuh waktu lama bagi Warren Hue untuk mengembangkan kariernya di industri musik, kurang dari setahun. Awalnya Warren Hue hanya sebagai artist lokal berbakat, kini menjadi penyanyi internasional yang tampil menonjol dalam soundtrack Marvel Studios Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings, muncul di halaman The New York Times, dan menjadi brand endorsement dari Samsung dan Microsoft. West adalah putaran kemenangan Warren Hue, bersenang-senang dengan bergaya menggunakan merek desainer ternama serta berpesta ala west coast.

Warren Hue juga meluncurkan video musiknya pada hari ini yang diproduksi oleh James Defina, dan menampilkan cameo dari rekan satu labelnya, Rich Brian. Video musik ini bercerita tentang bagaimana kehidupannya di Los Angeles dan cara menikmatinya.

Warren Hue muncul awal tahun ini dengan merilis debutnya bersama label perintis kolektif musik Asia 88rising, omomo punk. Setelah dirilis, lagu tersebut diputar di New Music Friday Spotify di 13 negara termasuk Amerika Serikat, Indonesia, dan negara lainnya. Tambahan playlist termasuk Apple Music New Music Daily di 11 markets, Fresh Waves, dan New This Week.

Pada bulan Mei, Hue merilis Too Many Tears single utama dari album kolaborasi Head in the Clouds yang menampilkan 88 artis yang sedang naik daun dan banyak lagi. Perilisan lagu ini disertai dengan peluncuran TOOMANYTEARS.AI, di mana 88rising dan Microsoft bermitra untuk memberikan pengalaman gabungan audio-visual menggunakan teknologi AI untuk menganalisis video cakrawala San Gabriel valley dan remix yang berasal dari lagu tersebut. Kedua lagu ini telah mendapatkan 5 juta video views dan streaming di seluruh dunia.

Perilisan lagu ini akan diikuti oleh penampilan live debut Warren Hue di 88rising's Head In The Clouds Festival, yang berlangsung pada tanggal 6 dan 7 November di Pasadena di The Rose Bowl.

