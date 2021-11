Kagum dengan Kisah Hidup Vanessa Angel, Shandy Aulia: Kamu Sangat Tangguh

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Shandy Aulia merasa sedih setelah mendengar kabar Vanessa Angel meninggal. Shandy mengenang pertemuan terakhirnya dengan Vanessa pada dua bulan lalu.

Saat itu Vanessa mengunggah fotonya bersama Shandy. Vanessa sudah lama mengenal dan cukup dekat dengan Shandy. "Malamku bersama kak @shandyaulia inget dulu jaman aku kecil sering nginep di rumah kak Shandy sekarang udah sama-sama punya anak," tulis Vanessa di Instagram pada 17 September 2021.

Unggahan tersebut diunggah kembali oleh Shandy Aulia di Instagram Story kemarin dilengkapi dengan tulisan, "Vanessa..." dilengkapi emotikon menangis. Beberapa jam setelahnya, Shandy kembali mengunggah foto lamanya bersama Vanessa. Tidak hanya sekadar sebagai teman seprofesi biasa, hubungan keduanya lebih dari itu bagaikan sahabat bahkan kakak adik.

Pada unggahan lamanya itu, Vanessa mengibaratkan Shandy Aulia bagaikan asuransi yang selalu menjadi pendengar setia dan pengertian. Vanessa merasa nyaman mencurahkan isi hatinya kepada Shandy. "Anyway thankyou for today curhat-sesh nya kak, aku happpy! See u tomorrow #bestfriends #sister #love," tulis Vanessa dilengkapi dengan emotikon hati.

Shandy tidak menyangka sahabatnya itu pergi meninggalkannya begitu cepat. Menurut Shandy, dengan segala pengalaman hidup yang pernah dihadapinya, Vanessa adalah perempuan yang tangguh. "Vanessa aku gak bisa nulis apa-apa.. Gak ada yang suka cerita ke aku apa adanya dengan ceplas-ceplos kamu... Kamu masih muda tapi pengalaman hidup kamu sangat tangguh," tulis Shandy.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Tya Ariestya. Ia mengenang bagaimana Vanessa begitu sayang terhadap putranya, Gala. Vanessa rela menghadiri undangan acara tanpa riasan wajah karena terburu-buru dan tidak ingin meninggalkan Gala yang saat itu sedang sakit, terlalu lama. Tya kagum dengan Vanessa dan Bibi Ardiansyah yang selalu bersikap baik kepada semua orang.

"Ini @vanessaangelofficial sempet-sempetin dateng ke acaranya @maharanikemala, ngebut gak pake make up dan pulang buru-buru karena Gala lagi sakit waktu itu," tulis Tya mengenang kembali kebersamaannya dengan Vanessa di Instagram Story. "Dua-duanya pribadi yang baik sama siapapun, gak pilih-pilih, dan hebatnya saling support satu sama lain."

Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah menjadi korban tewas dalam kecelakaan tunggal di Tol Jakarta - Surabaya pukul 12.36 WIB, tepatnya di KM 672. Mobil Pajero putih mereka mengalami kecelakaan diduga karena sopir mengantuk dan dalam kecepatan tinggi sehingga menabrak pembatas tol. Tiga penumpang lainnya selamat, termasuk sopir, pengasuh, dan putra mereka yang masih balita, Gala mengalami luka ringan.

Baca juga: Pesan Haru Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah untuk Putranya Jika Sudah Besar