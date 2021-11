Joshua Suherman Resmi Tunangan dengan Clairine Clay di Hari Ulang Tahunnya

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah melakukan lamaran, Joshua Suherman dan Clairine Clay menggelar acara resmi pertunangan mereka. Acara ini dilangsungkan bertepatan dengan hari ulang tahun Joshua yang ke-29 tahun pada Rabu, 3 November 2021.

“Calon suami dan istri, thank you so much untuk semua yang terlibat di acara tunangan kamiiii, semua berjalan lancar dan hangat,” tulis Clairine di halaman Instagramnya, Rabu, 3 November 2021, disertai fotonya berdua dengan Joshua.

Acara pertunangan ini dihadiri oleh anggota keluarga besar Jojo, panggilan Joshua dan Clairine Clay. Clairine menggunakan kebaya berwarna merah dan kain batik dengan rambut dicepol. Sementara Jojo menggunakan batik dan membiarkan rambut panjangnya tergerai. “Officially Engaged. Thanks all!” tulis Jojo di halaman Instagramnya. Clairine juga dipakaikan kalung sebagai tanda pertunagannya dengan Joshua.

Rekan-rekan selebritas Jojo ramai memberikan ucapan selamat untuk pertunangan dan ulang tahun Joshua yang jatuh di tanggal yang sama. “Happy birthdaaay Joo, moga lancar semua persiapan nikahannya yaaa,” tulis Tasya Kamila. “Happy birthday bro! And congratulations buat engagementnya yaa! All the best and God bless!” tulis Ananda Soebandono, kakak dari Alyssa Soebandono. “Congratssss mas Jojoooooo & @clairineclay !! Semakin penuh Cintaaaa,” tulis Citra Scholastika.

Setelah dua tahun berpacaran, Joshua Suherman melamar sang kekasih, Clairine Clay beberapa bulan lalu. Acara lamaran ala mereka ini dihadiri sejumlah sahabat seperti Brandon Salim dan Davina Aurel. "Saya berusaha ke depannya nggak ngepost caption dengan quotes-quotes relationship 'mbelgedhes' yang dulu tak taek-taekin. Terima kasih semua yang sudah bantuin rela swabtest dulu @clairineclay," tulis Joshua Suherman sebagai keterangan foto itu pada 4 Maret 2021.

Dalam unggahan Instagramnya, Joshua memamerkan momen bahagianya saat melamar Clairine Clay. Ia mengunggah sejumlah foto yang memamerkan momen itu. Ada foto ketika sang kekasih memamerkan cincin yang baru disematkan Joshua Suherman kepadanya. Mereka pun tersenyum bahagia.

Sebelum menikah, Joshua Suherman dan Clairine Clay memutuskan untuk membuat tato di tubuhnya. Mereka memilih foto keluarga sebagai gambar yang ditato di bagian tangan. “Karena bentar lagi aku dan Jojo nikah. Tinggalnya sudah enggak sama keluarga lagi, sudah punya keluarga sendiri. Jadi sebenarnya simbolis saja ada foto keluarga yang permanen di badan hehehe,” tulis Clay membalas pertanyaan netizen di akun Instagramnya pada Minggu, 19 September 2021.

DEWI RETNO

