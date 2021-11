Jay Z Hapus Akun Instagram, Beyonce Kembali Tidak Follow Siapapun

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan produser musik Jay Z tidak bertahan lama bermain Instagram. Setelah bergabung pertama kalinya di Instagram pada Rabu, 3 November 2021, Jay Z langung menghapus akunnya. Padahal ia sudah memiliki 1,8 juta pengikut dan telah terverifikasi oleh Instagram.

Dilansir dari Entertainment Tonight satu-satunya unggahan di halaman Instagram dan Story Jay Z kemarin adalah mengenai promo film terbarunya The Harder They Fall. Ia menampilkan poster dari film yang ia produseri ini di Instagram Storynya, disertai dengan penghitung waktu kapan film ini mulai tayang di Netflix.

Di Instagram, Jay Z hanya memfollow satu orang yaitu istrinya, Beyonce. Beyonce juga ikut senang suaminya bergabung di Instagram dengan mengunggah ulang unggahan Jay Z di Storynya. Hal ini juga menjadi pertama kalinya bagi Beyonce memfollow akun Instagram lain. Sebelumnya, Beyonce tidak pernah memfollow siapapun di Instagramnya yang memiliki lebih dari 217 pengikut itu. Namun dengan dihapusnya Instagram Jay Z, jumlah akun yang diikuti Beyonce kembali menjadi nol.

Aktris Drew Barrymore sempat mengutarakan rasa senangnya atas bergabungnya Jay Z di Instagram. “WELCOME TO INSTAGRAM @jayz !!” tulis Barrymore di Instagram pribadinya sambil mengunggah fotonya bersama Jay Z.

Jay Z belakangan sibuk mempromosikan film The Harder They Fall, serial aksi bertema Western dengan seluruh pemain berkulit hitam. Jonathan Majors, Idris Elba, Regina King, Zazie Beetz, Delroy Lindo dan Lakeith Stanfield adalah nama pemain yang bergabung di film ini. Film The Harder They Fall tayang di bioskop 22 Oktober 2021 dan di Netflix mulai 3 November 2021.

Film The Harder They Fall disutradarai oleh Jeymes Samuel. Menurut Variety, film ini disebut memberikan sebuah perbedaan yang epik. Film ini mengambil latar belakang di tahun 1800-an. Berkisah tentang perjalanan seorang koboi yang hendak membalas dendam kepada pembunuh orang tuanya.

"Aku hanya senang berada di sebuah proyek yang melebarkan pandangannya. Karena sekali saja itu terbuka untuk kami (kulit hitam), maka lensa itu akan terbuka untuk orang Asia, Mexico dan semuanya,” ujar Jay Z kepada ET pada saat permiere di Los Angeles.

DEWI RETNO

Baca juga: Bantu Tes Corona Gratis, Rihanna dan Jay-Z Sumbang Rp 32 Miliar