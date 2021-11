Berhasil Turunkan Berat Badan, Audy Item Dapat Dukungan Penuh dari Iko Uwais

TEMPO.CO, Jakarta - Usaha Audy Item menurunkan berat badan akhirnya membuahkan hasil. Audy senang karena banyak pakaiannya yang sudah kembali longgar saat dikenakan. Usahanya ini tidak lepas dari dukungan penuh suaminya, Iko Uwais.

“Yeaay baju makin kegedean, getting fit and healthy, Alhamdulillah more kilos to go. Thanks to my lovely doctor @cissienugraha and Me yang makin pinter jaga makanan dan disiplin. And pastinya my hubby dubby @iko.uwais for the unlimited support laafyaaa,” tulis Audi dalam video yang diunggahnya di Instagramnya, Senin, 1 November 2021.

Audy merekam dirinya yang sedang mencoba baju-baju lamanya yang sudah kebesaran. Melalui Instagram Storynya, Audy membagikan tips menurunkan berat badan, selain menemui dokter Cissie Nugraha, dokter para selebritas, Audy juga menjaga makanan yang ia konsumsi. “Aku juga olahraga ringan, kayak jalan kaki atau berenang,” tulis Audy.

Bagi Audy upayanya menurunkan berat badan adalah untuk alasan kesehatan. Agar ia dan Iko bisa sampai tua dalam menjaga anak-anaknya nanti. “Yuuk biar kita makin sehat, bugar dan kece. Menyambut Tahun Baru dengan body dan semangat baru,” tulisnya.

Unggahan Audy langsung dikomentari oleh Iko Uwais yang menuliskan, “Good results maa.” “Yess pa, Alhamdulillah tetap semangat,” tulis Audy membalas suaminya yang sedang dalam proses syuting film The Expendables 4.

Aktris Titi Kamal dan Cornelia Agatha meninggalkan emotikon cinta untuk unggahan Audy ini. “Love u!! Bangga padamu… go go super mama,” tulis Happy Salma. “Yay…!!! You go girl,” tulis Cut Memey.

Iko Uwais pernah melakukan pembelaan untuk Audy yang sering disorot masalah bentuk tubuhnya. Tidak sedikit netizen yang menyoroti perubahan bentuk tubuh Audy setelah berumah tangga. Audy yang terlihat lebih gemuk dianggap tidak cocok berdampingan dengan Iko.

"Mau cantik jelek kurus gembrot dat dut brat brot, cantik langsing ini istri saya. Alhamdulillah dia sangat mulia, udah dikasih anugerah sama Allah, dua anak sempurna," ucap Iko Uwais sambil merangkul sang istri, saat dijumpai di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 12 Juli 2018.

Komentar negatif netizen sama sekali tidak melunturkan rasa sayang Iko Uwais pada Audy Item. Iko justru semakin cinta pada Audy, ibu dari dua anaknya. Iko Uwais pun mengungkapkan kesiapannya untuk membela Audy dari segala bentuk bullying. "Saya otomatis akan bela istri saya sampai mati sekali pun," tegasnya.

