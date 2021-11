Gaya Berbeda Taecyeon di Secret Royal Inspector & Joy, Siap Bikin Tertawa

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor dan penyanyi, Taecyeon akan kembali menghampiri pecinta drama Korea melalui serial Secret Royal Inspector & Joy. Drakor ini bergenre komedi romantis berlatar belakang kehidupan zaman sejarah. Berperan sebagai pegawai pemerintah, Taecyeon akan menggunakan hanbok, pakaian tradisional Korea Selatan.

Dilansir dari Soompi, Senin,1 November 2021, Taecyeon akan berperan sebagai Ra Yi Eon, pegawai muda yang ditunjuk sebagai penyidik rahasia kerajaan. Dengan jabatan ini, Ra Yi Eon, ia menyamar ke provinsi setempat dengan membawa misi menyelidiki diam-diam. Penunjukkan pemerintah ini di luar kemauan Ra Yi Eon, hingga ia menitikkan air mata saat menerima surat penunjukkan.

Ia mengajak dua orang pelayannya, Yook Chil, diperankan oleh Min Jin Woong dan Goo Pal(dimainkan Park Gang Sub). Di perjalanan ia bertemu dengan seorang perempuan Kim Yo Ji yang diperankan oleh Kim Hye Yoon. Kim Yo Ji kesal terus-terusan diperbudak oleh suami dan mertuanya, lalu memutuskan bercerai.

Karakter Ra Yi Eon di drama ini digambarkan pemalas namun memiliki otak yang cemerlang. Dari teaser episode pertama diperlihatkan Ra Yi Eon yang tertidur di tengah-tengah rapat. Ra Yi Eon yang selalu membawa dua pelayannya kemana-mana.

Taecyeon 2PM berperan sebagai Ra Yi Eon di drama Secret Royal Inspector & Joy. Foto: Instagram/@inspectorjoy.tvndrama

Serial ini juga diwarnai adegan kocak, saat Ra Yi Eon meminum air langsung dari sebuah sungai. “Air yang berasal dari air pegunungan sangat menyejukkan,” ujarnya dengan wajah yang berubah dari puas menjadi kesal. Di tempat yang sama kedua pelayannya dan Kim Yo Ji sedang berkumur-kumur dan mencuci kaki mereka.

Di teaser lainnya, Ra Yi Eon digambarkan kurang berwibawa dan tegas. Sampai-sampai Kim Yo Ji harus mengajarinya untuk bersikap tegas sebagai pegawai pemerintah. Sikapnya yang ceroboh juga hampir membuatnya kehilangan medali inspektornya.

Para pecinta drama Korea mengomentari karakter peran penyanyi 2PM ini di akun Coppamagz. “Saatnya bersih-bersih karakter ya Taecyeon,” tulis @gabb***. “Oke kalo yang komedi-komedi gini gassss,” tulis @anel***. “Pasti kocakkk secara kalo Taec dah maen jadi kang lawak udahlahh,” tulis @k.nam***.

Ok Taecyeon lebih dikenal sebagai karakter yang maskulin, perhatian, dan mampu melawan karakter jahat - atau bahkan hantu - seperti di Bring It On, Ghost. Anggota grup idol yang kini menjadi aktor ini akan menampilkan dua sisi di Vincenzo. Saat magang di kantor pengacara, ia adalah Jang Jung Woo yang manis dan naksir atasannya, Hong Cha Young. Tapi seketika ia menjelma menjadi bengis dan kejam saat topengnya terbuka sebagai Jang Han Seok atau Babo di perusahaannya, Babel Group. Dialah peran antagonis hingga akhir di Vincenzo.

DEWI RETNO

