Chris Pratt Isi Suara si Kucing Pemalas, Garfield

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Chris Pratt akan menjadi pengisi suara Garfield, kucing oranye pecinta lasagna. Filmnya akan diproduksi oleh Alcon Entertainment bersama dengan Sony Pictures. Kecuali Cina, film ini akan dirilis di seluruh dunia.

“Well, Senin ini tidak menyebalkan,” tulis Chris Pratt di halaman Instagramnya, Senin, 1 November 2021. Pratt melengkapi unggahannya dengan foto dari Garfield yang sedang bersilang tangan di dada.

Variety menuliskan detail plot dari film ini belum dikonfirmasi. Yang pasti, film ini akan tetap mengambil inspirasi dari kisah komik buatan kartunis Jim Davis. Eksploitasi kisah dari kucing oranye sinis dan pemalas Garfield, pemilikmya Jim Arbuckle dan hewan peliharaan lainnya Odie telah muncul di lebih dari 2.580 surat kabar dan jurnal, sejak komiknya pertama muncul pada Juni 1978. Garfield saat ini memegang rekor untuk komik yang paling banyak berkongsi di dunia.

Chriss Pratt dan istrinya, Katherine Schwarzenegger, Foto: Instagram Chris Pratt.

Dilansir dari The Hollywood Reporter, Garfield sebelumnya tampil di layar lebar dengan campuran animasi dan nyata di film Garfield, 2004 dan sekuelnya Garfield: A Tail of Two Kitties, 2006. Di dua film yang diproduksi oleh 20th Century Fox ini, aktor Bill Murray yang mengisi suara kucing ini.

Pratt sebelumnya pernah mengisi suara untuk film Lego Movie dan Onward. Proyek terakhir adalah Super Mario Bros, film animasi dari Universal dan Nintendo, yang menempatkan Pratt untuk mengisi suara Mario. “Tampilan pertama menakjubkan dari Super Mario Brothers. Ini akan menjadi epik,” tulis Pratt di unggahannya, 11 Oktober 2021, disertai cuplika video dari filmnya Guardians of the Galaxy dicampur dengan permainan Mario Brothers.

Keputusan Chris Pratt untuk mengisi suara Garfield ini diragukan karena dia bukan asli Italia. Di film ini nantinya akan diisi juga oleh Charlie Day sebagai Luigi, Anya Taylor-Joy sebagai Princess Peach, Jack Black sebagai Bowser dan Seth Rogen sebagai Donkey Kong. Pratt terakhir bermain dalam film The Tomorrow War dan akan kembali lagi di fulm Jurassic World: Dominion.

DEWI RETNO |HOLLYWOOD REPORTER | VARIETY

