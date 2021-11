Shah Rukh Khan, King of Bollywood Hari Ini Genap 56 Tahun

NEW DELHI -Shah Rukh Khan adalah aktor sekaligus produser dan juga pembawa acara televisi asal India.

Pria yang kerap disapa SRK ini sering mendapat julukan "King of Bollywood" atau "King Khan" di media sosial.

Selama kariernya dalam dunia hiburan, Khan sudah membintangi lebih dari 80 judul film.

Kariernya dimulai pada 1980-an saat dia mengisi beberapa serial televisi. Debut filmnya dimulai pada 1992 saat dia membintangi film “Deewana”.

Setelah itu, nama Khan sering membintangi film-film sukses dalam ranah perfilman Bollywood seperti Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995), Dil To Pagal Hai (1997), Kuch Kuch Hota Hai (1998) dan Mohabbatein (2000). Pada 2010, Khan pernah memerankan sebagai pengidap sindrom Asperger dalam My Name Is Khan.

Pada 2015, Shahrukh Khan menjadi ketua dari perusahaan perfilman Red Chillies Entertainment. Khan telah mengoleksi 14 Penghargaan Filmfare dalam 30 nominasi. Selain itu, dia mendapatkan penghargaan Pyramide con Marni oleh UNESCO pada 2011. Penghargaan tersebut diberikan atas dukungannya terhadap pendidikan anak-anak.

Shah Rukh Khan masuk ke dalam tokoh India paling berpengaruh dan aktpr peran yang mendapatkan bayaran tertinggi di India dan ke delapan di dunia pada 2017 versi majalah Forbes.

