Minions Kalah di Final, Fans Semangati dengan Jawaban Kakek Squid Game

Ganda putra Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya saat berhadapan dengan Aaron Chia / Soh Wooi Yik di perempat final Piala Thomas, pada Jumat, 15 Oktober 2021. Pasangan berjulukan The Minions ini menang dengan skor 21-17, 16-21, dan 21-15. Instagram/BWF Official-Badminton Photo

TEMPO.CO, Jakarta - Kekalahan pasangan ganda putra Indonesia Minions, Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon di final French Open diterima dengan baik oleh netizen. Mereka ramai-ramai memberikan semangat kepada Minions dengan kata-kata memotivasi agar tak larut dalam kekecewaan.

“Runner up bukan hasil yang mengecewakan. Terima kasih Marcus/Kevin untuk kerja keras dan semangat pantang menyerahnya! Ayo berjuang lagi di Jerman Open,” tulis akun Instagram Badminton Indonesia, Ahad, 31 Oktober 2021.

Minions kalah dua set langsung dari pasangan Korea Selatan Ko Sung Hyun dan Shin Baekcheol. Di atas kertas, Minions yang berada di peringkat 1 dunia jauh lebih unggul dari pasangan Korea Selatan yang berada di peringkat 27 dunia. Sayangnya, Minions harus puas berada di posisi kedua.

Penggemar bulu tangkis Indonesia ramai-ramai memberikan semangat pada Minions yang sudah berjuang luar biasa. “Potek, It's okay, Minions.. gwenchanaa. You've fought well,” cuit @stephaniezen mengikuti ucapan yang diberikan kakek Oh Il Nam di Squid Game. Kata gwenchanaa sendiri bisa diartikan sebagai tidak apa-apa.

Oh Yeong Su, pemain no. 001 di Squid Game saat diwawancara Yoo Jae Suk. Foto: Twitter.

Netizen lain mengunggah cuplikan wawancara Oh Yeong Su oleh komedian Yoo Jae Seok dan Lovelyz Mijoo, dua pekan lalu tentang keterlibatannya di serial Squid Game itu. Ada pernyataan Oh Yeong Su, yang berperan sebagai Oh Il Nam, kakek yang menjadi pemain nomor 001 di Squid Game dan tak lain otak di belakang permainan mematikan itu.

"Masyarakat kita sering hanya mengakui tempat pertama, seolah-olah orang lain tidak penting. Seolah-olah hanya tempat pertama yang ada dan tempat kedua tidak ada artinya. Namun meski peringkat kedua kalah dari peringkat pertama tapi peringkat kedua mengalahkan peringkat ketiga. Jadi setiap orang sebenarnya pemenang. Bagi saya, pemenang sejati adalah seseorang melakukan yang terbaik dalam apapun yang mereka nikmati," katanya.

Netizen pun menyemangati Minions. “Enggak kecewa sama sekali, emang korea yang bagus banget mainnya. Minion udah ngasih yang paling baik apalagi setelah drama akhir-akhir ini yang ada di minions” cuit @thesecretadmirr. “Comeback stronger Kevin/koh Sinyo. Lihat mereka bisa bangkit dan bisa ke final lagi itu bahagia banget,” cuit @zahraquinsha.

Pasangan Minions, Kevin / Marcus maju ke final setelah mengalahkan Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto dengan tiga gim. Kekalahan Kevin / Marcus itu membuat Indonesia praktis tak meraih satu pun gelar di French Open 2021. Mereka merupakan satu-satunya wakil Indonesia di partai final.

DEWI RETNO