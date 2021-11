Lucunya Shindong Super Junior Joget TikTok dengan Kostum Boneka Squid Game

TEMPO.CO, Jakarta - Halloween kali ini banyak selebritas yang memilih menggunakan kostum boneka Squid Game. Tapi Shindong, anggota Super Junior sepertinya yang terbaik untuk kostum ini. Dalam acara pesta Halloween yang diadakan SM Entertainment, Minggu, 31 Oktober 2021, Shindong memilih menggunakan kostum boneka Squid Game.

Shindong benar-benar total saat memerankan boneka Squid Game. Menggunakan baju warna kuning lengkap dengan kuncir dua dan poni. Ekspresinya ketika memutar dua bola matanya tidak menakutkan malah menggemaskan. “Trick or treat! Shindong in the house as Squid Game Younghee,” tulis akun Instagram SMTown.

Dalam pesta itu Shindong tidak sendiri berpakaian ala boneka Squid Game, tapi Winter anggota Aespa juga memilih kostum yang sama. Mereka kemudian membuat konten TikTok seperti permainan Squid Game. Yang menjadi pesertanya adalah Giselle AESPA dan Ningning AESPA.

Tidak hanya itu, Shindong juga sempat membuat konten TikTok dengan temannya, Shin Sama, yang berwajah mirip aktor Gong Yoo. Mereka berjoget Pargoy yang sedang trend di Indonesia. "Are you okay? You can, you can lap lap with me in the class room," terdengar suara sebelum music remix yang ditirukan Shin Sama. Shindong menjawab dengan gerakan tangannya untuk menyatakan oke.

Shin Sama memulai joget Pargoynya diikuti Shindong dan dua pria bertopeng yang ada di Squid Game. Saat menggulung tangannya, ekspresi Shindong yang geli sangat lucu. “Younghee, maukah kamu membalik kertas itu denganku? okok?,” tulis Shinsama dalam Bahasa Indonesia, Sabtu, 30 Oktober 2021, pada keterangan unggahannya itu.

Joget Pargoy ini disukai 4,5 juta pemilik akun TikTok. Kebanyakan yang mengomentari netizen Indonesia. "Astaghfirullah Shindong, kenapa kamu ada di situ," tulis @dek Aw**. “Shindong gabut apa gimana sih, mau aja dijadiin boneka squid game,” tulis @Princess Mahda.

Netizen yang melihat kelakuan Shindong ini ikut meninggalkan komentar di unggah SM Town. “Shindong, ya Tuhan, itu mengagetkanku untuk beberapa saat, hahaha,” tulis @Aster. “Gemes banget om Shindong!” tulis @starblightt.

DEWI RETNO