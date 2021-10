Istri Oddie Agam Ungkap Kisah Haru, 3 Hari sebelum Meninggal Rayakan Pernikahan

TEMPO.CO, Jakarta - Almafilia, istri mendiang musisi, Oddie Agam memiliki kenangan tiga hari sebelum suaminya meninggal. Pada 24 Oktober 2021, Oddie dan Almafilia merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Oddie meninggal Rabu, 27 Oktober 2021 di rumah sakit Persahabatan, Jakarta Barat.

“24 Oktober adalah hari perayaan ketujuh kita, kamu berbaring di ICU. Aku membisikkan selamat hari jadi di kupingmu. Aku tahu kamu bisa mendengarku walaupun kamu dalam keadaan tidak sadar,” tulis Alma dalam bahasa Inggris di halaman Instagramnya, Kamis, 28 Oktober 2021.

Sebelumnya, Stanley Tulung mengabarkan Oddie Agam yang dirawat di ruang ICU RS Persahabatan karena masalah ginjal dan kondisinya kritis. Stanley meminta doa dari pengikutnya untuk kesembuhan pencipta lagu Antara Anyer dan Jakarta ini. "Mohon doanya untuk penulis lagu, musisi Oddie Agam yang baru masuk ICU," tulisnya di Instagram pada Rabu, 6 Oktober 2021.

Oddie mengalami koma selama 3 minggu sebelum meninggal. Ia dimakamkan di TPU Menteng Pulo di hari yang sama. “Kami menangis, bahkan langit ikut menangis. Tapi itu yang terbaik untukmu, setelah tiga minggu menderita. Kamu akan selalu dirindukan, suamiku sayang. I LOVE YOU. Sampai jumpa lagi di Jannah. InsyaAllah,” tulisnya.

Mantan istri Oddie Agam, Chintami Atmanagara (kanan) menenangkan istri Oddie Agam, Almafilia saat pemakaman musisi senior Oddie Agam di TPU Menteng Pulo Jakarta, Rabu 27 Oktober 2021. Oddie Agam meninggal saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun saat berjuang melawan sakit komplikasi ginjal dan sempat terkena stroke. TEMPO/Nurdiansah

Unggahan Alma dikomentari selebritas yang mengenal Oddie. “Turut berdukacita teteh. Semoga Allah memberi kesabaran dan keikhlasan buat Teh Alma. Alfatehah buat bang Oddie,” tulis Dea Mirella. “You are a great and chosen wife for him and Bang Oddie was a wonderful husband for You. You did the best you can do,” tulis Reza Artamevia. “Al Fatihah untuk alm bang Oddie,” tulis Marini Zumarnis.

Kabar meninggalnya Oddie diunggah oleh pengamat musik, Stanley Tulung di Instagramnya. “Innalillahi wainnailaihi rojiun, selamat jalan Bang Oddie Agam yang berpulang 27 Oktober 2021 jam 11.00. Semoga tenang di sana,” tulis Stanley disertai unggahan foto Oddie.

Penyanyi Vina Panduwinata yang populer dengan lagu ciptaan Oddie Agam, Surat Cintaku ikut mengenang mantan suami Chintami Atmanegara ini. Vina mengenang saat ia diminta bernyanyi duet lagu Tamu Istimewa bersama dengan Oddie. “Lagu special yang diciptakan Oddie Agam untuk anaknya terkasih Alif @alifefoyalife. Oddie, kamu memang luar biasa. Saat itu aku sedang hamil anakku Vito @vastler75, kamu hubungi aku dan mengajak berduet. Kamu bujuk aku, ‘Vina... lagu ini utk anak anak kita. Tamu istimewa kita’ ,” tulis Vina mengenang.

