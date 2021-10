Pemutaran Perdana, Film Story of Dinda: Second Chance of Happiness Jadi Trending

Film Story of Dinda: Second Chance of Happiness. Foto: Bioskop Online.

Film Story of Dinda: Second Chance of Happiness mendapat sambutan hangat di pemutaran perdananya, Jumat, 29 Oktober 2021. Netizen yang mengikuti kisah Dinda sejak di Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI) ramai membicarakan kisah cinta Dinda. Di Twitter, tagar DindaBerhakBahagia menjadi trending topic sejak kemarin sore ini dengan jumlah cuitan 3 ribu lebih.

Dinda, yang masih diperankan oleh Aurelie Moeremans dikisahkan berpisah dengan kekasihnya Kale yang diperankan Ardhito Pramono di Story of Kale: When Someone’s in Love. Di film Story of Dinda, kisah berpusat pada karakter Dinda yang mencoba mencari cinta dari pria lain. Ia bertemu dengan Pram, pria paruh baya yang sama-sama baru saja terluka.

Tokoh Pram diperankan oleh Abimana Aryasatya, karakter baru di film Story of Dinda. Karakter baru lainnya yang muncul di film ini adalah Nina, diperankan oleh Cantika Abigail, sahabat Dinda. Kepada Ninalah, Dinda menceritakan semua kisahnya, termasuk pertemuannya dengan Pram.

Rupanya kisah pencarian Dinda akan kebahagiaan menjadi daya tarik sendiri bagi penonton. Banyak penonton terbawa perjalanan cinta Dinda hingga merasa Dinda berhak bahagia.

Story of Dinda: Second Chances of Happines yang diperankan Aurelie Moeremans akan segera tayang/Foto: Instagram/Story of Kale

“Emang deh Dinda ama Kale selalu bikin baper dan sekarang kita bisa lihat sudut lain dari kisah mereka di Story of Dinda,” cuit @masisandria. “Mental dan tisu dah siap. Saatnya nonton yuhuuuu #DindaBerhakBahagia,” cuit @littlepwrinces. “Aktingnya Abimana emang selalu keren gak sih, makanya kalian jangan sampai kelewatan deh film Story Of Dinda,” cuit @perfspektif.

Story of Dinda: Second Chance of Happiness merupakan spin-off dari Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI). Trailer film ini memperlihatkan tokoh Dinda yang galau usai berpisah dengan Kale, kekasih terakhirnya. Dinda diperlihatkan sedang mencurahkan isi hatinya kepada sahabatnya, Nina.

Bermain dalam Story of Dinda: Second Chance of Happiness, Abimana Aryasatya mengaku tidak bisa sesabar Pram. Meski demikian, ia mengenang satu adegan yang menurutnya terbaik selama proses syuting berjalan. “Ada satu scene di atap sebuah hotel yang rencananya 1 shoot, 1 take selesai sampai ujungnya dan panjang. Tidak ada tendensi akting atau membuat film, cuma dua manusia lagi ngobrol saja. Buat aktor mengejar sesuatu yang tidak aritificial itu sulit,” ujar Abimana saat hadir dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 26 Oktober 2021

DEWI RETNO