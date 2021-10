Fitting Baju Pengantin Bersama Kekasih, Teuku Ryzki Mau Nikah?

TEMPO.CO, Jakarta - Teuku Ryzki atau Kiki CJR membawa kabar mengejutkan. Melalui akun Instagramnya, Kiki membagikan proses pengepasan baju pengantin bersama dengan kekasihnya. “Bismillah and special thanks to @shelia_bridal. Baju yang indah,” tulis Kiki, Rabu, 27 Oktober 2021.

Proses pengepasan baju pengantin ini juga dibagikan oleh akun Instagram Sheila Bridal, pembuat gaun dan kebaya pengantin. Akun ini membagikan video saat Kiki dan kekasihnya yang dipanggil Zari mencoba beberapa baju pengantin. Tampak Kiki menggunakan beskap berwarna putih dan Zari kebaya berwarna serupa.

“Kiki CJR getting married??? Ada apa nih Kiki dan pasangan mampir ke studio kita. Romantis banget deh,” tulis admin akun tersebut. Unggahan ini dikomentari singkat oleh Zari yang menuliskan, “hihihi.”

Melalui unggahan Instagram storynya, Kamis, 28 Oktober 2021, Sheila Bridal meminta netizen untuk menyampaikan ucapan selamat untuk Kiki. "Finally here, Drop your congratulations for them di kolom komen yuk," tulis admin.

Ikut mengunggah video pengepasan baju pengantin adalah Sakurniawan yang bertindak sebagai fotografer dan videografer. Dari video ini diperlihatkan Kiki dan Zari yang sedang mencoba pakaian yang kemungkinan untuk resepsi. “Pakaian pengantin itu intim dan personal bagi seorang peremepuan. Pakaian itu harus merefleksikan kepribadian dan gaya dari pengantin perempuan,” tulis Sakurniawan.

Rekan Kiki di Coboy Junior, Aldy Maldini, ikut kaget melihat unggahan Kiki. “Njay nikah neh,” tanya Aldy, yang belum dijawab Kiki. “Lancar - lancar ya bang iki dan teteh @___zarrii,” tulis shelia_bridal. “ini serius ga sih?" tanya Prilly Latuconsina.

Namun ada juga netizen yang menduga ada proyek yang sedang dikerjakan oleh Kiki. Mengingat banyak sahabatnya yang tidak tahu soal rencana pernikahannya. “’Selamat anda kena preng’ adalah kalimat yang aku harapkan saat ini,” tulis @galuhningrumkrw_. “Engga, ini pasti buat syuting aja kan bang.. bener kan bener?” tulis @nay_sya. “Enggak enggak, ini pasti cuma jadi brand ambassador kaan,” tulis @livia.an

Di unggahan sebelumnya, Teuku Ryzki membagikan foto bersama teman-temannya usai menghadiri pernikahan salah seorang temannya. Kiki mengungkapkan baru sadar kalau sudah banyak temannya yang sudah menikah. “Kemarin setelah melewati beberapa undangan pernikahan baru nyadar satu hal, 'duuuh mulai banyak menghadiri nikahan orang dan teman-teman seumuran gini,' siapa yang relate?," tulisnya.

DEWI RETNO

