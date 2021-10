Chelsea Islan Dilamar Rob Clinton Kardinal, Netizen: Hari Patah Hati Nasional

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Chelsea Islan resmi dilamar kekasihnya Rob Clinton Kardinal. Pesta lamaran ini berlangsung di Bali, Selasa, 26 Oktober 2021. Kabar pertunangan Chelsea disebut netizen menjadi hari patah hati nasional.

Rob melamar Chelsea dengan cincin berlian berbentuk hati di pinggir pantai. Menggunakan pakaian berwarna putih, Rob berlutut melamar kekasihnya. “Congrats sayang, semoga lancar sampe hari H yaa,” tulis Elizabeth Kardinal, ibu dari Rob, di halaman Instagramnya, Selasa, 26 Oktober 2021.

Elizabeth membagikan momen-momen saat Rob melamar Chelsea. Begitu juga dengan Putri Kardinal, saudara perempuan Rob yang ikut membagikan foto-foto saat Rob melamar Chelsea. “Ceci Kardinal. I love you little sis,” tulis Putri.

Ibunda Chelsea, Samantha Barbara juga ikut membagikan momen bahagia ini. Samantha menyambut kehadiran Rob ke dalam keluarganya. "’I have found the one my soul loves’ (Song of Songs 3:4). Selamat datang di keluarga @robclintonkardinal, aku sangat bahagia untukmu Cecciku @chelseaislan,” tulis Samantha.

Kabar pertunangan Chelsea ini ramai dibicarakan netizen. Banyak yang menulis pertunangan Chelsea kembali menjadi hari patah hati nasional. “Hari Patah Hati Nasional @chelseaislan & @robclintonkardinal,” tulis @jurmal.id. “Chelsea islan tunangan. Fix patah hati heuheuehu,” cuit @Zukhrufatho. “Belum siap ditinggal nikah Chelsea Islan,” cuit @emnurhaikal. “Raisa udah nikah, Isyana udah nikah, Chelsea islan udah dilamar. Peluang memperbaiki keturunan semakin tertutup,” cuit @kindertjoy_.

Sebelum dengan Rob Clinton Kardinal, Chelsea sempat menjalin hubungan dengan Daffa Wardhana. Tak lama setelah putus, Chelsea dikabarkan dekat dengan Rob Clinton. Hubungan cinta Chelsea dan Rob diketahui publik sejak unggahan Rob di Instagram pada 20 Agustus 2019. Saat itu keduanya tampak menghadiri suatu pesta memakai busana khas India. Pasangan ini sepertinya sepakat untuk tidak terlalu mengumbar kisah cinta mereka di media sosial.

Diketahui, Rob merupakan politikus muda dari Partai Golkar, selain itu ia juga anak dari politikus Robert Joppy Kardinal. Selain berkiprah di dunia politik, Rob juga sebagai pemilik tim e-sports ONIC. Hubungan Chelsea dan Rob santer dibicarakan setelah Rob mengunggah foto bersama Chelsea Islan di media sosialnya. Ia mengatakan cinta dan tawa dari Chelsea merupakan yang ia butuhkan selama ini.

DEWI RETNO

