James Michael Tyler, Barista di Serial Friends Meninggal karena Kanker Prostat

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor James Michael Tyler yang dikenal bermain dalam serial Friends meninggal di kediamannya, Los Angeles pada Ahad, 24 Oktober 2021 waktu setempat. Tyler meninggal di usia 59 tahun setelah berjuang melawan kanker prostat stadium 4. Perannya di serial Friends sebagai Gunther, barista di Central Perk, tempar berkumpul Joey dan kawan-kawannya.

"Dunia mengenalnya sebagai Gunther, dari serial hit Friends, tetapi orang-orang yang dicintai Michael mengenalnya sebagai aktor, musisi, pendukung kesadaran kanker, dan suami yang penyayang," kata manajernya kepada E!. "Michael meninggalkan istrinya, Jennifer Carno, cinta dalam hidupnya, yang selalu bersatu dalam saat-saat indah, dalam sakit, dan untuk selamanya."

Kabar mengenai penyakitnya ini sudah disampaikan oleh Tyler sejak pertengahan Juni lalu. Pengobatannya sendiri sudah dimulai sejak 2018. “Aku sudah menjalani perawatan selama hampir tiga tahun belakangan, dan sekarang tingkat 4, kanker tingkat akhir. Jadi suatu saat, kamu tahu, mungkin akan mengakhiriku,” ujar Tyler saat tampil di acara Today, seperti dilansir People, Ahad, 24 Oktober 2021.

Dalam wawancara itu, Tyler juga menjelaskan kalau ia sedang menjalani kemoterapi. Sebelumnya, ia menjalani terapi hormon yang bekerja sangat baik selama setahun lebih. “Pada saat pandemi tahun lalu, kanker bergerak cepat dan menyebar ke seluruh tubuhku, memengaruhi tulang belakang yang menyebabkan kelumpuhan pada bagian bawah tubuhku,” ujarnya.

Sehari sesudah wawancara, manajer Tyler, Toni Benson menjelaskan kepada People tentang sikap positif Tyler selama perawatan kankernya. Benson berbagi, terlepas dari masa sulit yang dialaminya, Tyler ingin hidup. “Meskipun dia duduk di kursi roda, dia sangat aktif. Dia memiliki kepribadian yang luar biasa,” ujar Benson

Tyler terkenal saat bermain di serial Friends bersama Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer, dan Matthew Perry. Selama tayang 10 tahun di NBC, ia selalu hadir sebagai barista yang menunggu mereka di kedai kopi. Ia bahkan sering terlibat percakapan dengan mereka dan ingin tahu kehidupan keenam sahabat itu.

Selain bermain di Friends, Tyler juga bermain dalam beberapa serial televisi seperti Sabrina the Teenage Witch, 2001 dan Scrubs, 2005. Tahun 2013, ia bermain sebagai pemeran utama di serial Modern Music. Selama menjalani perawatan, ia bermain dalam dua film pendek The Gesture and the Word dan Processing, di mana ia memenangkan penghargaan aktor terbaik di berbagai festival film.

Sampai dengan kematiannya, James Michael Tyler dikenal mengedukasi kepedulian dan pengetahuan tentang kanker prostat. Saat diwawancara ia menegaskan penyakit ini sangat mudah disembuhkan. “Aku berharap bisa membantu hidup seseorang dengan menyampaikan kabarku ini,” ujarnya.

DEWI RETNO

