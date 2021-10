3 Film Besutan Ang Lee Meraih Box Office di Amerika Serikat Sepanjang Sejarah

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2006 Ang Lee menjadi orang Asia pertama yang memenangi Academy Award untuk sutradara terbaik, dalam Brokeback Mountain. Ia memulai debutnya dengan membuat film Pushing Hands pada tahun 1992. Film-film selanjutnya termasuk Sense and Sensibility, dan Crouching Tiger, Hidden Dragon.

Trilogi film pertama yang ditulis dan sutradara Ang Lee adalah komedi yang secara tajam meneliti konflik antargenerasi dalam keluarga Tionghoa: Tui Shou (1992; Pushing Hands), Hsi Yen (1993; The Wedding Banquet), dan Yinshi nan nu (1994; Eat Drink Man Woman). Selain film-film tersebut kami sajikan beberapa film Lee yang mendunia.

Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

Ini adalah film berbahasa asing paling sukses dalam sejarah box office AS. Penampilannya di box office Amerika lebih dari dua kali lipat dari film runner-up Life is Beautiful. Film ini mengambil latar di China pada abad ke-18, selama dinasti Qing. Dua petarung terampil (Chow Yun-fat dan Michelle Yeoh) mengejar pedang kesayangan yang dicuri dan menemukan murid potensial di sepanjang jalan. Ini adalah entri penting ke dalam tradisi panjang dan besar genre kung-fu.

Brokeback Mountain (2005)

Berdsarkan coomingsoon.net, Brokeback Mountain adalah jenis film terobosan yang agak berbeda untuk Lee. Saat itu tahun 1963 dan dua pekerja pertanian sewaan (Jake Gyllenhaal dan mendiang Heath Ledger) memulai urusan tabu yang mengubah hidup mereka berdua.

Pada saat itu, penggambaran mendalam karakter LGBTQ lebih jarang tampil di film-film layar lebar, tidak seperti saat ini— terutama di pasar massal. Film ini menerima banyak perhatian karena alasan itu serta tangan Lee yang berhati-hati di belakang kamera. Meskipun ia memenangkan Academy Award untuk "Sutradara Terbaik," film tersebut kalah dalam kategori "Gambar Terbaik" dari film Crash Paul Haggis.

Sense and Sensibility (1995)

Setelah mendapatkan pengakuan internasional untuk dua film terakhir—His Yen (1993; The Wedding Banquet), dan Yinshi nan nu (1994; Eat Drink Man Woman)—Lee dipilih untuk mengarahkan adaptasi layar dari novel Jane Austen ini. Film tersebut—yang dibintangi oleh Emma Thompson, Kate Winslet, dan Hugh Grant— menandai titik balik dalam kariernya, dengan Lee membuktikan bahwa ia dapat menangani karya periode Inggris. Film ini sukses, mengumpulkan tujuh nominasi Oscar.

GERIN RIO PRANATA

