Kim Soo Hyun Antusias Bintangi Drama Korea One Ordinary Day

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Kim Soo Hyun akan segera membintangi drama Korea terbarunya berjudul One Ordinary Day. Beberapa hari lalu, Kim Soo Hyun bersama para pemain lainnya baru saja melangsungkan pembacaan naskah perdana.

Dilansir dari Soompi, serial asli Coupang Play berjudul One Ordinary Day ini adalah remake versi Korea dari acara BBC Criminal Justice. Dalam versi barunya ini, Kim Soo Hyun akan berperan sebagai Kim Hyun Soo, seorang mahasiswa biasa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan.

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Coupang Play, Kim Soo Hyun memperkenalkan diri sekaligus karakternya di One Ordinary Day. "Hari ini, kami akhirnya membaca naskah yang telah lama ditunggu-tunggu, dan anehnya, saya pikir saya lebih gugup dari biasanya. Namun, senior saya menciptakan suasana yang sangat nyaman, jadi saya bisa membaca dengan menyenangkan," kata Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun akan beradu peran dengan Cha Seung Won. Aktor berusia 51 tahun itu akan berperan sebagai Shin Joong Han, seorang pengacara yang tidak tertarik pada kebenaran. “Saya merasa bahwa saya menyelam lebih dalam ke dalam drama (hari ini). Saya pikir drama yang sangat keren akan keluar dari ini," kata Cha Seung Won.

Selain Kim Soo Hyun dan Cha Seung Won, One Ordinary Day juga akan dibintangi oleh penyanyi sekaligus aktor Kim Sung Kyu serta Lee Seol. Kim Sung Kyu berperan sebagai Do Ji Tae sedangkan Lee Seol memerankan Seo Soo Jin, seorang pengacara cerdas yang baru memulai kariernya.

Dijadwalkan drama One Ordinary Day akan tayang perdana pada November mendatang di Coupang Play. Drama ini disutradarai oleh Lee Myung Woo, yang sebelumnya memimpin proyek seperti Punch, Whisper, dan The Fiery Priest.

Produser One Ordinary Day mengutarakan alasan pemilihan Kim Soo Hyun sebagai pemeran utama. "Kim Soo Hyun adalah aktor yang menarik dan berharga yang memiliki sisi kekanak-kanakan dan sisi maskulin pada saat yang sama. Tolong nantikan One Ordinary Day, di mana penampilan luar biasa Kim Soo Hyun akan bersinar sekali lagi," katanya.

Kim Soo Hyun pernah membintangi sejumlah drama terkenal, antara lain Dream High, Moon Embracing the Sun, My Love from the Star, The Producers, dan It's Okay to Not Be Okay. Kim Soo Hyun mendapatkan banyak pujian setelah membintangi It's Okay to Not Be Okay yang tayang pada Juni 2020. Kim Soo Hyun berperan sebagai Moon Kang Tae dan beradu akting dengan aktris Seo Ye Ji sebagai Ko Mun Young. It's Okay to Not Be Okay berhasil masuk nominasi di ajang International Emmy Awards 2021 untuk kategori TV Movie/Mini Series.

