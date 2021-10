Jeongyeon TWICE Kembali Setelah Pemulihan Gangguan Kecemasan yang Dideritanya

TEMPO.CO, Jakarta - Jeongyeon TWICE, muncul kembali ke publik setelah selama sebulan menghilang. Menghilangnya personel grup idola Korea, TWICE ini memang disengaja, untuk membuatnya lebih fokus pada kesehatannya. Beberapa bulan sebelumnya Jeongyeon mengaku secara terbuka sedang berjuang dengan cedera leher dan perasaan panik dan cemas.

Dilansir dari Music Times, Ahad, 17 Oktober 2021, setelah sebulan menghilang, Jeongyeon kembali hadir bersama TWICE. Penampilan terbaru Jeongyeon saat tampil di acara TWICE dibagikan di komunitas daring Pann Nate. Menggunakan dress off-shoulder, Jeongyeong terlihat bertambah berat badan dibandingkan sebelumnya.

ONCE, kumpulan penggemar TWICE memahami situasi yang dialami oleh Jeongyeon. Mereka meminta netizen untuk tidak membuat penampilan baru Jeongyeon menjadi bahan bercandaan. “Perempuan ini sangat berbakat dan cantik, salah satu bakat terbaik Kpop. Kenyataannya begitu,” cuit @pjggulmayo. “Aku kesal dengan orang-orang yang menggunakan foto ini untuk menjatuhkan Jeongyeon, tidak ada yang salah dengan tampilannya,” cuit @kissyeonjvn.

Jeongyeon sendiri melalui akun Twitter resmi TWICE, @JYPETWICE menuliskan pesan yang ditujukan untuk ONCE. Pesan ini ia tuliskan sebagai rangkaian pesan untuk perayaan keenam TWICE. “Saat ini jangan berpikir aku terlalu berharga tapi tetaplah menjadi sahabat terbaikku,” cuit akun TWICE, 18 Oktober 2021.

Twice 19,8 juta pengikut di Instagram. Hal itu membuat mereka menjadi grup ketiga dalam daftar grup K-Pop terpopuler di Instagram pada 2021. Bukan hal yang mengherankan juga mengingat popularitas mereka tidak hanya di dalam Korea, melainkan di luar Korea.

Pesan dari Jeongyeon ini disambut bahagia oleh ONCE. Mereka kembali menuliskan dukungan bagi Jeongyeon. “Yoo Jeongyeon, aku sangat mencintaimu, aku ingin kamu bahagia sepanjang hidupmu, aku suka ketawa dan senyumu karena unik,” cuit @nayeonkiut. “Dear Jeongyeon, apapun yang terjadi kami akan selalu ada di sini untukmu,” cuit @Twiicese. “Jeongyeon Unnie, terima kasih. Kami sangat mencintaimu, kami akan sabar menunggumu selalu. Jadi gunakan waktumu,” cuit @Syah1297.

Pada 18 Agustus 2021, JYP Entertainment mengumumkan Jeongyeon tidak akan ikut dalam segala kegiatan TWICE. Hal ini dilakukan karena gejala panik dan kecemasan yang diderita Jeongyeon. “Setelah diskusi mendalam secara internal dan menjalani pemeriksaan dari tim medis profesional, kami memutuskan Jeongyeon untuk meluangkan waktu fokus pada penyembuhannya dan beristirahat,” tulis JYP dalam pernyataannya yang dilansir Soompi, 18 Agustus 2021.

Keputusan ini diambil usai Jeongyeon TWICE berdiskusi dengan anggota lainnya. Sebagai label dari TWICE, JYP memberikan bantuan pengobatan bagi Jeongyeon. “Kami memohon cinta dan dukungan bagi kesembuhan Jeongyeon,” tulis JYP.

DEWI RETNO

