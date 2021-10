Menikah dengan Putri Bill Gates, Ini 5 Fakta Nayel Nassar

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Gates, putri tertua dari pendiri Microsoft sekaligus orang terkaya di dunia, Bill Gates, resmi menikah dengan pria muslim bernama Nayel Nassar. Pernikahan keduanya dilaporkan menelan biaya hingga US$2 juta atau setara Rp28 miliar.

Publik mungkin sudah tidak asing dengan Jennifer Gates. Akan tetapi, hanya sedikit yang telah mengenal Nayel Nassar. Dirangkum dari beberapa sumber, berikut adalah 5 fakta dari Nayel Nassar:

Keturunan Mesir yang lahir di Amerika

Sebagaimana dilansir dari laman Nile FM, orang tua Nassar berkebangsaan Mesir. Akan tetapi, Nassar lahir di Chicago, Illinois. Ia kemudian dibesarkan di Kuwait. Pada halaman Facebook-nya, Nassar menulis Kuwait sebagai kampung halamannya.

Berasal dari keluarga kaya

Mengutip laman Hollywod Life, keluarga Nassar dikenal sangat kaya. Mereka memiliki perusahaan arsitektur dan desain yang cukup sukses di Kuwait. Pada 2017, Nassar sempat mengajak Jeniffer ke negara tersebut untuk berlibur.

Mengikuti kompetisi berkuda di Olimpiade Tokyo

Nassar adalah atlet berkuda yang telah mengikuti berbagai kompetisi mewakili Mesir. Baru-baru ini, ia berkompetisi di Olimpiade Tokyo, menandai pertama kalinya tim berkuda Mesir lolos ke Olimpiade setelah 61 tahun.

Peringkat 41 dunia

Federasi Olahraga Berkuda Internasional menempatkan Nassar pada peringkat 41 dunia. Sejak 2010, ia telah memenangkan 36 kompetisi, termasuk The Longines Speed Challenge for the Longines Masters of Los Angeles 2016 dan Global Champions League.



Memiliki kekayaan senilai 1,4 triliun

Selain berprofesi sebagai atlet, Nayel Nassar juga mempunyai sumber penghasilan lain dari bisnis pelatihan dan penjualan kuda. Menurut The Daily Biography, Nassar diperkirakan memiliki kekayaan bersih hingga 100 juta USD atau setara dengan 1,4 triliun rupiah.

