Daftar Lengkap Nominasi AMI Awards 2021, Ada Raisa Hingga Rendy Pandugo

TEMPO.CO, Jakarta - Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2021 akan kembali digelar. Ajang penghargaan industri musik tertinggi dan paling prestisius di Indonesia ini mengusung tema Spirit of Creativity dalam perhelatan tahun ini.

Proses panjang perhelatan akbar ini telah dimulai sejak 5 Mei 2021 di mana Anugerah Musik Indonesia akhirnya membuka pendaftaran lagu secara online untuk kemudian ditutup di bulan Juli 2021. Dari sekitar dua bulan dibukanya pendaftaran, telah terkumpul sebanyak 4.645 lagu terdaftar di tahun ini yang berupa Karya Produksi Single maupun Album dalam periode rilis 1 Juli 2020 hingga 30 Juni 2021.

"Tahun ini spesial karena banyak sekali kolaborasi yang terjadi, pendatang baru bermunculan, kolaborasinya seru-seru dan sangat mencengangkan karya aransemen tahun ini cukup banyak, di samping tentu karya-karya baru, dan menunjukkan bahwa senior-senior yang sudah lama di puncak industri musik Indonesia-pun tidak ketinggalan dengan yang pendatang baru, mereka tetap berkarya dan bertahan," kata Ketua Umum AMI Dwiki Dharmawan dalam konferensi pers virtual pada Senin, 18 Oktober 2021.

Malam Puncak AMI Awards ke-24 akan digelar pada 15 November 2021 dan disiarkan langsung di RCTI dengan jumlah penonton terbatas dan protokol kesehatan yang ketat. Berikut adalah daftar lengkap nominasi AMI Awards 2021:

ARTIS SOLO WANITA POP TERBAIK

Anneth – Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti

Bunga Citra Lestari – 12 Tahun Terindah

Lyodra – Tentang Kamu

Raisa – Tentang Dirimu

Tiara Andini – 365

Yura Yunita – Tenang

ARTIS SOLO PRIA POP TERBAIK

Andmesh – Tiba Tiba

Judika – Putus atau Terus

Mikha Angelo – Middle Ground

Pamungkas – Risalah Hati

Rizky Febian – Makna Cinta

Stevan Pasaribu – Belum Siap Kehilangan

DUO/GRUP POP TERBAIK

Juicy Luicy – Lantas

Maliq & D’Essentials – Bilang

Mocca – Simple I Love You

Noah – Badai Pasti Berlalu

RAN – Orang Yang Paling Kubenci

PENCIPTA LAGU POP TERBAIK

Ade Nurulianto – Tanpa Batas Waktu

Anneth Delliecia – Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti

David Albert, Agie Prakasya, Indra Titans – Belum Siap Kehilangan

Laleilmanino – Sabda Rindu

Rizky Febian – Makna Cinta

Yovie Widianto – Cintanya Aku

PENATA MUSIK POP TERBAIK

Ade Nurulianto – Tanpa Batas Waktu

Andi Rianto – Bahasa Kalbu

Ari Renaldi – Duhai Sayang

Diskoria, Laleilmanino – C.H.R.I.S.Y.E.

Dwiki Dharmawan – Deru Debu

Yovie Widianto, Adrian Kitut – Cintanya Aku

ALBUM POP TERBAIK

ArTi Untuk Cinta – Arsy Widianto, Tiara Andini

It’s Personal – Raisa

Kalah Bertaruh – Nadin Amizah

Raya – Maliq & D’Essentials

See You Someday – Rendy Pandugo

ARTIS SOLO PRIA/WANITA ROCK/INSTRUMENTALIA ROCK TERBAIK

Bondan Prakoso – Kabut

dr.iyeb – Jagoan Tampan

Marcello Tahitoe – Paradigm

Om Bagus – Jaman Edan

Roy Jeconiah – 3 Hari

DUO/GRUP/KOLABORASI ROCK TERBAIK

.Feast – Komodifikasi

Barasuara – Bangkit dan Berlari

Cokelat – Agresi

Edane, Bagus NTRL – Si Bangsat (Sesuka Lo)

God Bless – Untuk Indonesiaku

Jamrud – Waktuku Kecil

ALBUM ROCK TERBAIK

99 – Marcello Tahitoe

Identitas – Kotak

Pasca Falasi – Satu Per Empat

The Moon – Jecovox

Vaksin Slank – Slank

ARTIS JAZZ TERBAIK

AGAM HAMZAH wa SHADA (Agam Hamzah, Dika Chasmala, Shakuhachi, Hanhan) – Kopi Nimbus

Barry Likumahuwa – Ode to Benny Liku

Dewa Budjana – Swarna Jingga

Gerald Situmorang – Maharaja

Tohpati – Bodix

ARTIS JAZZ KONTEMPORER TERBAIK

Adikara Fardy, Matter Mos – Happy Guy

Andien – Anaku Sayang

Ardhito Pramono – New Year’s Eve

Chandra Darusman, Dian Sastrowardoyo – Perjumpaan Kita

Indra Lesmana – Children of Fantasy (Reprise 2021)

Indro Hardjodikoro, Sruti Respati – Pelangi

ALBUM JAZZ TERBAIK

Maru – Tohpati

Naurora – Dewa Budjana

Rosy Cheeks – Irsa Destiwi

Semar & Pasukan Monyet – Ardhito Pramono

Signature – Kasyfi Kalyasyena

Sleepless Nights – Indra Lesmana

ARTIS SOLO PRIA/WANITA SOUL/R&B TERBAIK

Kaleb J – It’s Only Me

Rahmania Astrini – Runaway

Rinni Wulandari – Takut Nanti Rindu

Teza Sumendra – Rekreasi

Yura Yunita – Hoolala

DUO/GRUP/GRUP VOKAL/KOLABORASI SOUL/R&B TERBAIK

Cantika Abigail, Rayi Putra – Sign

Ghea Indrawari, Boy William – Bucketlist

Juicy Luicy, Adrian Khalif – Kembali Kesepian

Rahmania Astrini, Monica Karina – Pretty Like You

Sheryl Sheinafia, Rendy Pandugo – Pick Up Your Phone

ARTIS SOLO PRIA/WANITA DANGDUT TERBAIK

Ikke Nurjanah – Tak Mungkin Kembali

Inul Daratista – Seindah Pelangi

Kristina – Gelas Retak

Lesti – Kulepas Dengan Ikhlas

Nassar – Baru Terasa

ARTIS SOLO PRIA/WANITA DANGDUT KONTEMPORER TERBAIK

Ayu Ting Ting – Tatitut

Erie Suzan – Samudra Cinta

Fildan – Salmiati (Sayang Selalu Sampai Akhir Nanti)

Fitri Carlina – Semesta

Iyeth Bustami – Satu Jiwa Satu Nyawa

Lesti – Bawa Aku Ke Penghulu

DUO/GRUP/KOLABORASI DANGDUT TERBAIK

Byoode, JD Eleven – Cinta Ramadan

Erie Suzan, Adibal – Teman Sejati

Rhoma Irama, Via Vallen – Cuma Kamu New Version

Rizki Ridho – Tidak Semua Laki Laki

Trio Macan – Satu Hati Sampai Mati

ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI DANGDUT ELEKTRO TERBAIK

Ayu Ting Ting – Cemburu Mantanmu

Byoode – Jangan Coba Coba

Happy Asmara – Sakit Gigi

Rara – Panggung Gemilang

Siti Badriah – Video Call Aku

ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI DANGDUT BERBAHASA DAERAH TERBAIK

Danang – Urip Tanpo Riko

Fitri Carlina – Wingi Odading Saiki Semongko

Happy Asmara – Wes Tatas

Ndarboy Genk – Ojo Nangis

Trio Macan – Los Dol

PENCIPTA LAGU DANGDUT TERBAIK

Adibal Sahrul – Kulepas Dengan Ikhlas

Caca Handika – Naik Becak Ke Istana

Fauzy Bima – Tak Mungkin Kembali

Ukat S – Baru Terasa

Ryan Kyoto, Litaly – Satu Jiwa Satu Nyawa

PENATA MUSIK DANGDUT TERBAIK

Caca Handika – Naik Becak Ke Istana

Ukat S – Baru Terasa

Hendro Saky – Tak Mungkin Kembali

Marcel Aulia – Dia

Yusup Tojiri – Kulepas Dengan Ikhlas

ARTIS SOLO LELAKI/PEREMPUAN ANAK-ANAK TERBAIK

Cinta Ekaristi – Penuh Cinta

Jane Callista – Hujan

Jovan Josse – Menembus Tanpa Batas

Nicole Rossi – Dear Mama

Quinn Salman – Really Really

DUO/GRUP/GRUP VOKAL/KOLABORASI ANAK-ANAK TERBAIK

Dear Juliets – Your Hair

Dru Widuri Den – Jajan

Jovan Josse, Keysha Putri, Khanaya Neysha, Ella Vinda, Dewi Martyna, Victoria Angela – Cerita Takkan Tergantikan

Kasih N Cinta – Pagi

Khanaya Neysha, Keysha Putri – Menghitung Bintang

Neona, Nola – Bahasa Cinta

Widuri Puteri, Muzakki Ramdhan, Ocean Fajar, Ali Fikri, Malka Hayfa – Kejutanku (OST Film Nussa)

PENCIPTA LAGU ANAK-ANAK TERBAIK

Ana Achjuman,Widi Mulia – Jajan

Andien Aisyah,Shinta Priwit – Tiba Tiba Tabi

Cynthia Lamusu – Aku Sehat

Ifa Fachir,Simhala Avadana – Kejutanku (OST Film Nussa)

Muhammad Arsha – Menembus Tanpa Batas

PENATA MUSIK LAGU ANAK-ANAK TERBAIK

Ali Akbar Sugiri – Tiba Tiba Tabi

Alvin Witarsa – Really Really

Ifa Fachir,Ava Victoria – Kejutanku (OST Film Nussa)

Irwan Opung Simanjuntak – Aku Bisa

Rishanda Singgih – Bahasa Cinta

ARTIS SOLO PRIA/WANITA URBAN TERBAIK

Gamaliel – /adjacent/

Gangga – Forever

Oslo Ibrahim – I May Not The One

Raissa Anggiani – Aku Kamu Yang Lain

Sheryl Sheinafia – dejavu

Wizzy – Poor Little Kitty

DUO/GRUP/GRUP VOKAL/KOLABORASI URBAN TERBAIK

Hondo – Mountain

Marion Jola, Danilla, Ramengvrl – Don’t Touch Me

Mea Shahira, Matter Mos – Apple of My Eyes

Rebelsuns. – Hues

Svmmerdose – To be With You

ARTIS SOLO PRIA/WANITA ALTERNATIF TERBAIK

Hindia – Setengah Tahun Ini

Morad – How

Nadin Amizah – Sebuah Tarian Yang Tak Kunjung Selesai

Pamungkas – I Don’t Wanna Be Alone

Romantic Echoes – Amarah

DUO/GRUP/GRUP VOKAL/KOLABORASI ALTERNATIF TERBAIK

Danilla & The Glamors – Senja Di Ambang Pilu

Reality Club, Bilal Indrajaya – I Wish I Was Your Joke

Sore – Real Is It

The Panturas – Tafsir Mistik

White Shoes & The Couples Company – Folklor

ARTIS KERONCONG/STAMBUL/LANGGAM/ASLI TERBAIK

Iis Fersida Emping – Lgm. Kidung Perpisahan

Indra Utami Tamsir – Kayungyun

Nuswa, Sekar Kalyana – Kr. Kasih Bundaku

Sruti Respati – Aku Melihat Indonesia

Sundari Soekotjo – Wanita Indonesia

ARTIS KERONCONG/LANGGAM/EKSTRA/KONTEMPORER

Dony Koeswinarno, Valentina Aman – Tak Pernah Lupa

Kos Atos – Keroncongkan Sekitarmu

Krontjong Toegoe – Bungong Jeumpa

Shaggydog, OK Puspa Jelita, Ndarboy Genk – Di Sayidan (Keroncong Version)

Sundari Soekotjo, Intan Soekotjo – Kenangan Terindah

ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI DANCE TERBAIK

Dipha Barus – Down

Soundwave – Liberty

StarBe – Time to Fly

Titi DJ, Sara Fajira, Eka Gustiwana – Show Off Your Colors

Weird Genius, Reikko – Hush

ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI ELEKTRONIKA TERBAIK

Alex Kuple – More Chaotic Escape

Bangkutaman – Ombak

Jevin Julian – Hope

Matter Halo – Nightvision

Sri Hanuraga, El Michael – A Pilgrim (Interspace Love)

KARYA PRODUKSI METAL TERBAIK

Avhath – Felo De Se

Close Me Closet, Chandra Erin – For Anything We Want

Holykillers – Petaka

Methiums – Narrowsense

Mika Rafello, Roy Jeconiah – Ketika Aku di Ketika

KARYA PRODUKSI PROGRESSIVE TERBAIK

Ammir Gita – Lost in Atlantis

Dewa Budjana – Naurora

Dwiki Dharmawan – The Earth

Gerald Situmorang – Tapak Tilas

Isyana Sarasvati – Unlock The Key

Ligro – Bakucaw

KARYA PRODUKSI RAP/HIPHOP TERBAIK

A.Nayaka – 40AK

Adrian Khalif – Find Me

Basboi, Kamga – Bismillah

Fade2Black – Dia Yang Bertahan

Ramengvrl – Vaselina

Rayi Putra, Laze – Lagi?

Tuantigabelas – Rumah

KARYA PRODUKSI REGGAE/SKA/ROCKSTEADY TERBAIK

Abhy Summer – Funny Greeny

Ivan Nestorman – I Remember Timor Island

Rasvan Kikoo, Alfred The Alien – Can We Talk

Skastra – More Time For Love

Souljah, Jimi Multhazam, Ocan Siagian, Iga Massardi, DJ Kateratchy, Fauzan Lubis Sisitipsi, Bounty Ramadhan, Tuantigabelas – Gloria Existensvs

KARYA PRODUKSI WORLD MUSIC TERBAIK

Aman Perkusi – Mimpi Bersama

Hardoni Sitohang, Gazpar Araja dan Flores Meets Batak Artists – Beta Kesa

Suarasama – Selayang Pandang

Wiradz Brothers – Tutug Oncom

Zarro Ananta – Tabe

KARYA PRODUKSI FOLK/COUNTRY/BALADA TERBAIK

Adhitia Sofyan – Standing Tall

Dere – Berisik

Gabriela Fernandez – On a Sailboat Beneath the Sky

Pusakata – Doa Pagi Ini

Rendy Pandugo – Mr.Sun

Sal Priadi – Serta Mulia

KARYA PRODUKSI BLUES TERBAIK

Adrian Adioetomo – Everything Gone Wrong

Electric Cadillac – Lockdown Blues

Gugun, Emmy Tobing – Tak Sempurna

Morad – If Tomorrow I’m Losing You

Ridho Hafiedz, Bing Leiwakabessy – Hasil Maluku

KARYA PRODUKSI KOLABORASI TERBAIK

Ade Govinda, Fadly – Tanpa Batas Waktu

Arsy Widianto, Tiara Andini – Cintanya Aku

Diskoria, Laleilmanino, Eva Celia – C.H.R.I.S.Y.E.

Ita Purnamasari, Zoe Jireh, Dwiki Dharmawan – Deru Debu

Marion Jola, Danilla, Ramengvrl – Don’t Touch Me

Raisa, Andi Rianto – Bahasa Kalbu

KARYA PRODUKSI ORIGINAL SOUNDTRACK TERBAIK

Ade Govinda, Fadly – Tanpa Batas Waktu

Ardhito Pramono, Aurelie – I Just Couldn’t Save You Tonight

Bunga Citra Lestari – Selamanya Cinta

Noah – Badai Pasti Berlalu

Virgoun – Orang Yang Sama

KARYA PRODUKSI GRUP VOKAL TERBAIK

Dara Jana – Jatuh Cinta Lagi

JKT48 – Cara Ceroboh untuk Mencinta (Darashinai Aishikata)

Project Pop – I Still Know What You Did When You Bohong

The Rumpies – Kasih Putih

Trisouls – Untuknya

UN1TY – Terbunuh Sepi

KARYA PRODUKSI RE-ARANSEMEN TERBAIK

Geisha, Lukman Noah – Kukatakan Dengan Indah (Geisha)

Ita Purnamasari, Zoe Jireh, Dwiki Dharmawan – Deru Debu (Dwiki Dharmawan)

Krisdayanti, Sandhy Sondoro – Hanya Memuji (Laleilmanino)

Pamungkas – Risalah Hati (Pamungkas)

Raisa, Andi Rianto – Bahasa Kalbu (Andi Rianto)

Rossa – The Heart You Hurt (Hati Yang Kau Sakiti Korean Version) (Ari Renaldi)

KARYA PRODUKSI LAGU BERBAHASA DAERAH TERBAIK

Happy Asmara – Wes Tatas

Ndarboy Genk – Ojo Nangis

Sanza Soleman – Sama Sama Enak

Trio Macan – Los Dol

Wandra, Esa Risti – Cidro 2

Woro Widowati – Aku Ikhlas

KARYA PRODUKSI INSTRUMENTALIA TERBAIK

Aditya Ong Trio – A New Life

Adra Karim – Soft Landing

Boby Limijaya, Revelation Limijaya – Don’t Give Up

Erwin Gutawa – Memori

Tohpati – Maru

KARYA PRODUKSI LAGU BERLIRIK SPIRITUAL ISLAMI TERBAIK

Fadly – Miskin Jangan Takut Kaya Jangan Sombong

Opick – Indahnya Ramadhan

Sabyan – Sapu Jagat

Ungu, Lesti – Bismillah Cinta

Wali – MAMAS (Mati Masuk Surga)

KARYA PRODUKSI LAGU BERLIRIK SPIRITUAL NASRANI TERBAIK

Alena Wu – Here With Me

Franky Kuncoro, Alvin Witarsa – Roh Kudus Datanglah

GMS Live – Lubuk Hatiku

JPCC Worship – Hadirat-Mu

Maria Shandi – Langit

Sari Simorangkir – Setia Menolongku

Stevan Pasaribu, Echa Soemantri – Lebih Dari Segalanya

PRODUSER REKAMAN TERBAIK

Andi Rianto – Bahasa Kalbu (Raisa, Andi Rianto)

Ari Renaldi – Duhai Sayang (Yura Yunita)

Diskoria, Laleilmanino – C.H.R.I.S.Y.E. (Diskoria, Laleilmanino, Eva Celia)

Ifa Fachir, Dimas Wibisana – Selamat Jalan Kekasihku (Andien)

Kenan Loui – Unlock The Key (Isyana Sarasvati)

GRAFIS DESAIN ALBUM TERBAIK

Akmal Abdurrahman – Squalor (Holykillers)

Gemma Ivana Miranda – See You Someday (Rendy Pandugo)

Iyoichi – Day by Day (Mocca)

Saskia Gita Sakanti – Maru (Tohpati)

Tertandawisnu – New Kid in Town (Dead Bachelors)

TIM PRODUKSI SUARA TERBAIK

Ari Renaldi, Harmoko Aguswan – Kota (Dere)

Belanegara Abe, Hery Alesis, Eko Sulistyo – It’s Only Me (Kaleb J)

Eko Sulistiyo,Irwan Opung Simanjuntak – Tiba Tiba (Andmesh)

Stephan Santoso – Unlock The Key (Isyana Sarasvati)

Tommy P Utomo – Bahasa Kalbu (Raisa,Andi Rianto)

VIDEO MUSIK TERBAIK

Adriano Rudiman – I Just Couldn’t Save You Tonight (Ardhito Pramono, Aurelie)

Anton Ismael – Don’t Touch Me (Marion Jola, Danilla, Ramengvrl)

Gilbert March – Tunjukkan (Raisa, Afgan)

Ivan Saputra Alam – Home (Rendy Pandugo)

Jhan Saputra – Deru Debu (Ita Purnamasari, Zoe Jireh, Dwiki Dharmawan)

Motionbeast – Il Sogno (Isyana Sarasvati)

Tompi – Selamat Jalan Kekasihku (Andien)

PENDATANG BARU TERBAIK TERBAIK

Anneth – Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti

Dere – Kota

Kaleb J – It’s Only Me

Misellia – Akhir Tak Bahagia

Novia Bachmid – Ingin Jatuh Cinta

Nuca – Kagum

Raissa Anggiani – Losing Us

ALBUM TERBAIK TERBAIK

99 – Marcello Tahitoe

ArTi Untuk Cinta – Arsy Widianto, Tiara Andini

It’s Personal – Raisa

See You Someday – Rendy Pandugo

Semar & Pasukan Monyet – Ardhito Pramono

Solipism 0.2 – Pamungkas

KARYA PRODUKSI TERBAIK TERBAIK

Bahasa Kalbu – Raisa, Andi Rianto

Belum Siap Kehilangan – Stevan Pasaribu

Cuek – Rizky Febian

I Just Couldn’t Save You Tonight – Ardhito Pramono, Aurelie

Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti – Anneth

Unlock The Key – Isyana Sarasvati

