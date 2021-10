Rumah Tangganya Lagi Bermasalah, Shandy Aulia Tulis Pesan Semangati Dirinya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Shandy Aulia sampai saat ini belum mengeluarkan pernyataan soal masalah rumah tangganya. Ia lebih senang menuliskan curahan hati di halaman Instagramnya. Pesan untuk dirinya sendiri kembali ia tuliskan kembali.

“Hi jiwaku.. Dua bulan terakhir ini kamu sering dibuat lebih berpikir terlalu keras. Semua rasa terjadi dalam dua bulan ini hingga akhirnya memilih untuk hening dan tersadar dalam harapan kebodohanku sendiri,” tulisnya di halaman Instagramnya, Sabtu tengah malam, 16 Oktober 2021.

Shandy mengunggah foto hitam putih saat ia berada di lokasi syuting sebuah film yang dibintangi bersama Gading Marten. Ia sendiri tidak terlihat dalam foto yang menampilkan dua lampu menyala terang. “Seharusnya aku bisa membuat cerita di awal dan akhir yang lebih manis tapi aku tidak bisa sendirian memutuskan,” tulis ibu satu anak lagi.

Diakui Shandy, setiap malam menjelang maka rasa sunyi datang. Kalau sudah begitu, ia akan segera memejamkan matanya. “Takut air mataku kembali lagi untuk hal yang salah,” tulisnya lagi.

Aktris yang terkenal lewat film Eiffel I’m In Love ini berharap jiwanya segera pulih. Begitu juga dengan hati dan pikirannya yang kini sedang kalut. “Jika sudah pulih jangan lagi kembali diingat ya,” tulisnya diakhiri emotikon cinta abu-abu.

David Herbowo dan istri, Shandy Aulia. Instagram.com/@shandyaulia

Netizen ramai memberikan dukungan kepada Shandy di kolom komentar Instagramnya. Banyak netizen juga mengirimkan emotikon cinta merah untuk Shandy. “Banyak berdoa dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus ya cantik, agar imanmu semakin kuat,” tulis @sarahbortob. “Yok kasih semua cerita kita ke Tuhan,karena dia sutradara terbaik di hidup kita,” tulis @jhtoro96. “Semangat terus kak Shandy,” tulis @rossaarganita93.

Kabar keretakan rumah tangga Shandy Aulia dan David Herbowo diawali dari keterangan di Instagramnya. Sebelumnya, Shandy menuliskan bahwa ia adalah seorang aktris, istri, dan juga ibu. Namun kini Shandy telah menghapus statusnya sebagai istri sehingga hanya tersisa aktris dan ibu.

Hal ini mengundang spekulasi netizen bahwa rumah tangga Shandy dan David yang tahun ini genap berusia 10 tahun sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Apalagi, beredar kabar, David sudah keluar dari rumah mereka.

Setelah beberapa hari ramai menjadi perbincangan, Shandy mengunggah foto hanya bersama putrinya dan seakan menjawab kabar mengenai rumah tangganya. "Just two of us. Memang kita tidak tahu bagaimana akhir dari musim ini atau bagaimanakah musim yang baru itu akan datang. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri," tulis Shandy di Instagram pada Kamis, 7 Oktober 2021.

DEWI RETNO

Baca juga: Rumah Tangga Diisukan Retak, Shandy Aulia Foto Bareng Anak: Hanya Kita Berdua