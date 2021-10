Pernah Punya Pacar Toxic, Aurelie Moeremans Dipaksa Melakukan Hal Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris dan penyanyi, Aurelie Moeremans membagi kisah sendunya. Ia pernah terlibat toxic relationship dengan mantan kekasihnya dulu, saat berusia 17an tahun. Pengalaman itu ia bagikan di halaman Instagramnya, Sabtu, 16 Oktober 2021.

"Dulu waktu aku umur 17 tahun banyak yang mendukung aku untuk ikutan ajang Puteri Indonesia dan dari pihak ajangnya sendiri ada ajakan juga untuk coba ikutan...

Pacar toxic tidak terima aku ikutan karena berbagai alasan dia yang tidak masuk akal..." tulisnya.

Aurelie yang membintangi film Story of Dinda itu, menjelaskan bagaimana kekasihnya saat itu memaksanya melakukan suatu hal yang tidak masuk akal. Lantaran takut Aurelie mengikuti ajang Puteri Indonesia, pacar toxic ini memintanya melakukan tindakan untuk meyakinkannya.

"Dia pernah membaca di Google bahwa Putri Indonesia ngga boleh tatoan...Alhasil, Aurélie tatoan hanya demi menjaga perasaan si pacar yang toxic..,," tulis kakak dari pesinetron Jeremie Moeremans itu.

Aurelie yang pernah menjalin hubungan dengan musisi Ello dan Hanif Ramadhana itu memancing para pengikutnya untuk bercerita pengalaman serupa. "Pernah berada di hubungan yang toxic enggak? Share dong salah satu pengalaman kamu..."

Para sahabat yang membaca unggahan itu tak menduga Aurelie memiliki pengalaman yang mengerikan. "So sorry to hear kamu pernah ngalamin hal kayak gini. Terlalu banyak orang yang punya insecurity dan melampiaskannya ke pasangan mereka. Tubuhmu milikmu sendiri dan tidak seorangpun yang berkuasa di atasmu. Apalagi di umur yang baru belasan. Aku harap kamu sudah pulih sejak menyelesaikan hubungan itu," tulis Nadine Alexandra, aktris dan Puteri Indonesia 2010.

Aurelie Moeremans diketahui pernah terlibat hubungan yang mengerikan dengan mantan aktor, Roby Tremonti. Pada usia 18 tahun, Roby memaksanya menikah. Pada tahun lalu, Aurelie melakukan klarifikasi bahwa ia tak pernah menikah dengan Roby.

