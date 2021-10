Transformasi Akting dan Tendangan Ciamik Han So Hee di My Name

Han So Hee di drakor terbaru, My Name. Foto: Instagram Netflix Korea.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea, Han So Hee mengejutkan penggemarnya dengan aktingnya yang garang di drama Korea penuh ketegangan, My Name. Di serial Netflix terbaru ini, pemuja Han So Hee bakal terkejut melihat transformasi peran Han So Hee.

Di The World of The Married dan Nevertheless, Han So Hee menampilkan karakter yang lembut. Tapi di My Name, sukar menemukan karakter itu. Ia berubah jadi garang sebagai Yoon Ji Woo atau Oh Hye Jin, anggota organisasi kriminal yang disusupkan di kepolisian unit narkotika untuk menjadi mata-mata dan menelusuri siapa pembunuh ayahnya.

Baru di episode pertama, Han So Hee sudah menunjukkan kegarangannya. Ketegangan yang intens sudah dibangun di episode pertama, mulai dari menjadi korban bullyan di sekolah, bertahan dari teman-temannya yang menganiayanya karena dia anak seorang preman dan anggota geng narkotika yang terus diburu polisi.

Serial My Name yang dibintangi Han So Hee, Park Hee Soon, dan Ahn Bo Hyun. Foto: Netflix.

Sebagai Yoon Ji Woon, gadis 17 tahun yang menyaksikan kematian ayahnya di tangan pembunuh dan tak bisa membantu menyelamatkannya, kecemasan dan kesedihannya sampai ke penonton. Bibirnya yang gemetar saat bos kartel sekaligus sahabat ayahnya, Choi Mu Jin (diperankan oleh aktor berkharisma, Park Hee Soon) datang melayat, kesedihan itu tak bisa dipungkiri menular ke penonton.

"Ayahmu adalah sahabat dan orang yang paling kupercaya. Dia juga seorang ayah yang baik," kata Choin Mu Jin untuk berkelit dari pertanyaan Yoon Ji Woon apakah dia yang menyuruh ayahnya menjadi seorang preman sehingga akhirnya dibunuh.

Ucapan polisi yang membuatnya sadar, dialah penyebab ayahnya terbunuh. "Apa yang kamu katakan ke ayahmu sehingga dia akhirnya dibunuh. Kalau kau bilang ayahmu agar menyerahkan diri, dia tidak akan dibunuh," kata polisi yang terus membuntutinya saat sang ayah masih dalam masa pelarian. Seketika ia menyadari ucapannya kepada sang ayah, menganggapnya sudah mati dan tak perlu kembali lagi itulah yang memancing ayahnya pulang.

Han So Hee dalam serial My Name. Foto: Netflix.

Saat itu juga, Han So Hee bertekad membalas dendam. Ia datang kepada Choi Mu Jin untuk dibolehkan bergabung. Meski bibirnya gemetar ketika ditantang Choi Mu Jin menusuknya agar tahu rasanya membunuh, bahasa tubuh Yoon Ji Woon justru mematung. Tapi tekadnya sudah bulat, harus membalas dendam kematian ayahnya.

Pada episode inilah, proses transformasi Yoon Ji Woon berjalan. Ia menjadi garang dan tendangannya lebar. Tangannya gesit melempar job-job untuk memukul lawannya. Ekspresinya dingin untuk memperlihatkan jiwanya sudah terbang bersama kematian ayahnya. Badannya pun terlihat lebih kekar, menandakan keberhasilan Han So Hee berlatih demi akting ini dan menambah berat badannya 10 kilogram agar bertenaga.

Serial terbaru Netflix ini mulai ditayangkan pada Jumat, 15 Oktober 2021. Pada episode berikutnya, Han So Hee akan mulai bertemu dengan Jeon Pil Do (diperankan oleh Ahn Bo Hyun, polisi unit narkotika yang akan menjadi teman tandemnya sekaligus partner asmaranya. Drama delapan episode ini sudah ditayangka tiga episode pertama di Busan International Film Festival pada 7 Oktober 2021.

Baca juga: Alasan Wajib Saksikan My Name, Bertabur Bintang dan Penuh Adegan Tarung