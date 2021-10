Suzanna, Apakah Seluruh Filmnya Bergenre Horor? Ini Faktanya

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam dunia perfilman khususnya horor, siapa yang tidak mengenal Suzanna. Aktris ini telah berlakon sejak 1950an sampai 1990an, ia sudah bermain dalam puluhan judul film.

Suzanna dikenal sebagai The Queen of Indonesian Horror, nyatanya Suzanna tidak hanya aktif berkarya dalam film yang bergenre horor saja. Namun diketahui ia juga pernah beberapa kali berakting dalam film non horor.

Dilansir dari p2k.um-surabaya.ac.id berikut daftar film non-horor yang pernah dibintangi oleh Suzanna diantaranya ialah:

Air Mata Kekasih

Film tahun 1971 ini bukanlah film horor melainkan film bergenre drama. Menceritakan tentang kisah cinta tarik ulur, film ini disutradari oleh Lilik Sudjio.

Bumi Makin Panas

Beradu acting dengan Dicky Suprapto, film tahun 1973 ini disutradarai Ali Shahab juga bukan bergenre horor. Dikisahkan sebab masa kecilnya yang pahit, Suzanna yang memerankan Maria dewasa akhirnya menjadi pelacur.

Pulau Cinta

Tahun 1978, berlakon sebagai sosok janda bernama Maria yang hidup bersama anak perempuannya, film ini juga disutradarai oleh Ali Shahab. Berakting bersama Robby Sugara, film ini berhasil menghantarkan Suzanna menjadi Nominasi Aktris Terbaik Piala Citra FFI tahun 1979.

Permainan Bulan Desember

Film bergenre drama ini menceritakan kisah cinta yang terjadi antara seorang pasien dengan perawat. Film tahun 1980 ini disutradarai Nico Pelamonia.

Lembah duka

Film yang disutradarai Jopi Burnama pada 1981 ini juga bukan film bergenre horor. Mengisahkan tentang beratnya hidup sepasang suami istri, film ini dianggap sebagai film tersedih di tahun 1980an.

Sang Penakluk

Akibat perasaan kecewa yang dalam, Yessy yang diperankan oleh Suzanna berniat membalas dendam kekasih yang telah menghianatinya. Dalam film besutan 1984 ini, ia menjadi sosok wanita yang dapat menaklukkan hati pria lalu mematahkannya. Di Film ini turut dibintangi Clift Sangra dan El Manik.

Usia dalam Gejolak

Film besutan tahun 1984 ini pun bukan film bergenre horor. Film ini menceritakan tentang hubungan rumah tangga sepasang suami istri yang mulai mengalami ketidak harmonisan.

PUSPITA AMANDA SARI

Baca: 13 Tahun Lalu Ratu Horor Film Indonesia Suzanna Wafat karena Diabetes

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.