Enam Rekomendasi Drama Korea yang Bisa Mengobati Rindu Traveling

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea bisa menjadi pilihan di masa pandemi saat ini untuk mengobati rindu berlibur ke tempat wisata. Meski situasi masih belum memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh, Anda tetap dapat berkelana secara virtual lewat berbagai drama Korea.

Berikut adalah enam rekomendasi drama Korea yang menghadirkan kisah cinta yang manis dengan latar pemandangan yang indah dari berbagai negara. Enam drama Korea di bawah ini dapat Anda saksikan di Netflix.

1. Hometown Cha-Cha-Cha

Jika sudah tak sabar ingin mengunjungi Korea, Anda dapat mengunjungi kota kecil tepi laut yang indah di serial Hometown Cha-Cha-Cha. Berlokasi di kota Pohang, tempat ini menawarkan berbagai pantai yang cantik dan mercusuar yang romantis. Selain itu, kehidupan kota kecil yang sederhana dan keunikan para karakter di serial ini juga akan membuat Anda betah mengikuti ceritanya hingga akhir.

2. The Package

Jika Anda berharap dapat berlibur ke Perancis, saksikan serial The Package. Drama ini akan membawa Anda mengelilingi berbagai lokasi yang memanjakan mata di Perancis, termasuk kota Paris, Rennes, dan Saint-Malo, serta pulau Mont Saint-Michel. Layaknya para karakter dalam serial ini, Anda juga bisa menjelma menjadi turis dan mengagumi kecantikan lokasi-lokasi tersebut. Tak hanya itu, berbagai kisah cinta di The Package juga pasti akan membuat Anda terhibur.

3. Encounter

Jelajahi Kuba bersama Park Bo Gum dan Song Hye Kyo di Encounter. Drama ini menceritakan pertemuan seorang perempuan dan laki-laki di Kuba, yang akhirnya bertemu kembali di Korea. Ketika mereka berada di Kuba, Anda pun akan diajak melihat berbagai bangunan bersejarah seperti Hotel Nacional de Cuba dan Benteng Santo Charles. Selain itu, nikmati pula taman-taman yang cantik, arsitektur kota Havana yang unik, serta kehidupan malam yang seru di serial ini.

4. Memories of the Alhambra

Memories of the Alhambra menampilkan permainan augmented reality (AR) yang terinspirasi dari berbagai cerita Istana Alhambra di Spanyol. Serial ini pun menyajikan berbagai sisi Alhambra, serta kota Granada, Barcelona, dan Girona. Walau kisahnya bertempat di Spanyol, Memories of the Alhambra juga mengambil beberapa adegan di Hungaria dan Slovenia. Seiring dengan permainan AR yang membawa pemainnya ke dunia baru, penonton juga akan diajak untuk meninggalkan realita sejenak lewat drama ini.

5. Guardian: The Lonely and Great God

Drama Guardian: The Lonely and Great God membuktikan kalau Anda dapat mengunjungi sebuah negara dalam waktu sekejap, lewat sosok Kim Shin (Gong Yoo) yang pergi ke Quebec, Kanada, hanya dengan membuka sebuah pintu yang menjadi portal ajaib. Penonton pun diajak untuk menikmati berbagai pemandangan yang cantik dan lokasi bersejarah dari kota tersebut, seperti Hotel Fairmont Le Château Frontenac, Air Mancur Tourny, dan masih banyak lagi.

6. Crash Landing on You

Crash Landing on You menuturkan kisah cinta antara seorang pewaris Korea Selatan dan tentara Korea Utara. Walau kebanyakan cerita mereka mengambil tempat di kedua negara tersebut, Swiss menjadi tempat yang spesial bagi keduanya. Berbagai destinasi yang menakjubkan seperti Danau Brienz, Jembatan Panorama Sigriswil, serta pegunungan Alpen akan menambah keindahan kisah cinta di serial ini.

