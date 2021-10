Rayakan Ulang Tahun ke-25, Prilly Latuconsina Kaget Dapat Ucapan Lewat Billboard

TEMPO.CO, Jakarta - Prilly Latuconsina merayakan ulang tahun yang ke-25 tepat pada hari ini, Jumat, 15 Oktober 2021. Ia tidak menyangka tahun ini akan mendapat banyak kejutan, termasuk dari penggemarnya.

Sejumlah penggemarnya bersatu untuk menyewa sebuah billboard untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prilly. Awalnya, Prilly tidak menyadari kalau wajahnya terpampang di billboard berukuran besar tersebut. Sampai salah satu rekannya meminta Prilly untuk melihat dari dalam mobil. Saat mengetahuinya, Prilly sangat terkejut dan kehabisan kata-kata.

"Bener-bener kaget banget lagi di jalan menunju lokasi shooting, tiba-tiba 'ka liat deh billboardnya' dan aku kaya 'HAH?? apaan?' gilaaa yaa kalian tuh luar biasa banget! Makaasihh banyak yaaa! bingung mau ngomongnya gimana lagi, i'm so blessed," tulis Prilly di Instagram pada Jumat, 15 Oktober 2021.

Selain ucapan ulang tahun, dalam billboard berwarna ungu tersebut tertulis sejumlah penghargaan yang sengaja dibuat penggemarnya, "Winner of A Woman Who Easily Makes People Fall in Love, Official Selection Most Talented Woman in The World, dan The Most Independent and Strongest Woman in The World."

Semalam, Prilly juga mendapat kejutan dari lawan mainnya, Reza Rahadian dan para kru di serial My Lecturer My Husband. "Ulang tahun di Lokasi @mylecturermyhusband Dengan tim yang paling aku sayang dan menerima aku apa adanya, i'm so blessed!" tulis Prilly di Instagram.

Reza Rahadian yang berperan sebagai suami Prilly di My Lecturer My Husband, memberikan ucapan selamat ulang tahun sambil memeluk Prilly. "Happy birthday, wish you all the best. Terus berkarier, tumbuh terus, sehat terus. Semakin banyak disayang orang dan aku akan selalu sayang," kata Reza yang kemudian mencium kening Prilly dan memeluknya dengan erat.

Sebelumnya, Prilly juga berhasil dibuat menangis setelah menyaksikan video persembahan dari penggemarnya. "Terima kasih kalian yang udah bikin video sebagus ini. Aku sepanjang nonton bener-bener nangisss aja. Bersyukur sekali bisa punya kalian semua. sayang kalian banget banget, btw maaf banget nangisnya gak bisa cakep hahaha," tulis Prilly.

Sejumlah teman-teman Prilly Latuconsina dari kalangan selebritas ikut mengucapkan selamat ulang tahun di kolom komentar. "Happy Bday nona ambon manise seng ada lawaaan," tulis Melly Goeslaw. "Happy birthdayyy cayaanggg ahh jadi makin semangat ni aku menjalankan secret mission buatmuu HAHAHAHA luvvv," tulis Tasya Kamila. "Happyyy bday sayangkuuu," tulis Rossa.

