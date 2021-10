Mengenang Mario Puzo Pencipta Novel The Godfather, Film dengan Aktor Kelas Satu

TEMPO.CO, Jakarta - Mario Puzo menjadi salah satu tokoh penting dalam lahirnya film The Godfather. Film tersebut awalnya adalah novel yang dibuat oleh Mario yang diadaptasi oleh sutradara Francis Ford Coppola. Setelah film tersebut laris dipasaran, memacu Mario untuk menulis 2 sekuel lainnya The Godfather II dan The Godfather III.

Novel kisah mafia The Godfather karya Mario Puzo terbit pertama pada 1969. Berdasarkan The New York Times, buku ini merupakan buku terlaris selama enam puluh tujuh minggu menjadikan Mario sebagai salah satu penulis terhebat di dunia. Buku tersebut terjual sekitar 21 juta kopi di seluruh dunia, menelurkan tiga film yang sukses secara kritis dan finansial, dan menempatkan karakternya ke dalam mitologi budaya Amerika kontemporer.

Keberhasilan trilogy novel The Godfather karya Mario Puzo, membuat kisah tersebut diadaptasi ke layar oleh sutradara, Francis Ford Coppola yang membuat The Godfather menjadi film yang fenomenal di seluruh dunia. Berikut kami sajikan aktor-aktor yang berkecimpung di dalamnya.

Marlon Brando

Dilansir dari godfatherfandom.com, Brando menjadi superstar setelah tampil dalam film seperti A Streetcar Named Desire dan On the Waterfront (memenangkan Oscar). Namun, pada pertengahan 1960-an, ia muncul dalam serangkaian kegagalan yang membuatnya tidak dapat dipekerjakan, sampai Francis Ford Coppola berjuang agar dia memerankan Don Vito Corleone di The Godfather, peran yang akan membuat Brando mendapatkan Academy Award kedua.

Penampilannya sebagai Vito Corleone di The Godfather tahun 1972 adalah titik balik pertengahan karir. Sutradara Francis Ford Coppola meyakinkan Brando untuk mengikuti tes "make-up", di mana Brando merias wajahnya sendiri (ia menggunakan bola kapas untuk mensimulasikan tampilan pipi yang mengembang).

Al Pacino

Pacino lahir di East Harlem, New York City dari orang tua Italia-Amerika. Kakek-nenek dari pihak ayah berasal dari San Fratello, Provinsi Messina, dan kakek-nenek dari pihak ibu berasal dari Corleone, Provinsi Palermo, Sisilia.

Pacino membuat terobosan besar ketika ia diberi peran Michael Corleone di The Godfather pada tahun 1972, yang membuatnya mendapatkan nominasi Academy Award untuk Aktor Pendukung Terbaik. "The Godfather lebih dari sekadar Mafia; ini tentang konflik dalam budaya Amerika. Ini tentang orang kuat yang membangun dinasti melalui kejahatan—tetapi dia ingin putranya menjadi senator, gubernur; ini tentang hakikat kekuasaan. Apa yang terjadi pada Anda. Siapa yang bertahan. Saya pikir ini adalah tragedi," ujarnya.

Robert De Niro

Robert De Niro lahir di Greenwich Village, Kota New York, New York. Ayahnya keturunan Italia dan Irlandia, dan ibunya keturunan Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Pada tahun 1974, ia memainkan Vito Corleone muda di The Godfather Part II, peran yang membuatnya memenangkan Academy Award untuk Aktor Pendukung Terbaik.

Diane Keaton

Diane Keaton lahir dengan nama Diane Hill pada 1946, dalam film The Godfather ia berperan sebagai Kay Adams. Keaton terkenal setelah memainkan beberapa film komedi dengan Woody Allen beberapa kali, bahkan memenangkan Academy Award untuk Annie Hall pada tahun 1977. Setelah ini, ia mengambil berbagai peran baik serius dan lucu sebelum mengulangi perannya sebagai Kay di The Godfather III.

