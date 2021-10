Drama Korea Terbaru yang Akan Tayang di Disney+ Hotstar, Termasuk Snowdrop

Drama Korea Snowdrop dibintangi Jisoo Blackpink dan Jung Hae In. Foto: JTBC.

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan streaming Disney+ Hotstar telah mengumumkan sejumlah konten global terbaru untuk para penggunanya di acara APAC Content Showcase pada Kamis, 14 Oktober 2021. Puluhan konten beragam genre dari Asia Pasifik akan dihadirkan, termasuk drama Korea.

Dilansir dari Allkpop, Disney+ akan bermitra dengan stasiun penyiaran lokal untuk mendistribusikan serial dan tayangan baru yang sangat dinanti-nantikan kepada penonton internasional. Di Korea Selatan sendiri, Disney+ Hotstar akan menayangkan drama produksi JTBC berjudul Snowdrop. Selain itu, masih banyak drama Korea lainnya yang akan tayang di Disney+ Hotstar, berikut daftarnya.

1. Snowdrop

Dibintangi Jisoo Blackpink dan Jung Hae In, drama ini mengambil latar di Seoul tahun 1987. Snowdrop akan menghadirkan kisah cinta yang emosional antara mahasiswa Soo Ho (Jung Hae In) dan Young Ro (Jisoo Blackpink). Soo Ho adalah mahasiswa di universitas bergengsi yang suatu hari bergegas ke asrama perempuan dalam keadaan berlumuran darah. Sementara, Young Ro adalah mahasiswa di universitas perempuan yang menyembunyikan Soo Ho dan merawat luka-lukanya saat menghadapi bahaya.

Selain Jisoo dan Jung Hae In, Snowdrop juga dibintangi oleh Kim Hye Yoon, Jang Seung Jo, dan Yoo Inna. Snowdrop yang merupakan karya penulis Yoo Hyun Mi dan sutradara Jo Hyun Tak akan tayang pada Desember 2021.

2. Rookies

Drama original Disney+ ini dibintangi oleh Kang Daniel dan Chae Soo Bin. Dilansir dari Soompi, Rookies merupakan drama romantis yang mengangkat kisah asmara dan pertumbuhan sebagai mahasiswa di universitas kepolisian. Ini merupakan dabut Kang Daniel di dunia seni peran.

"Saya mencoba meningkatkan kemampuan fisik saya dalam segala hal. Saya banyak berlatih di sekolah aksi. Saya bertemu dengan mahasiswa universitas kepolisian yang sebenarnya, mendapatkan kesempatan untuk mengajukan banyak pertanyaan dan belajar," kata Kang Daniel. Rencananya Rookies akan tayang pada awal tahun 2022.

3. Grid

Drama bergenre science fiction ini merupakan karya penulis Lee Soo Yeon yang juga menulis serial Forest of Secrets dan sutradara Lee Khan yang menyutradarai The Divine Move 2: The Wrathful. Grid akan dibintangi oleh Seo Kang Joon dan Lee Si Young. Berkisah tentang pengungkapkan rahasia sistem grid yang menyelamatkan umat manusia dari krisis, Grid rencananya akan tayang pada 2022.

4. Outurn by Running Man

Variety show ternama Running Man juga akan hadir di Disney+ Hotstar. Dilansir dari The Korea Times, Outrun by Running Man merupakan spin-off resmi pertama dari variety show produksi SBS ini. Outrun by Running Man akan dibintangi tiga anggota pemeran asli acara tersebut yaitu, Kim Jong Kook, Haha dan Jee Seok Jin. Running Man berkisah tentang pembawa acara dan tamu yang bersaing satu sama lain untuk menyelesaikan misi.

