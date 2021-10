Pedal Gitar Baron, Peninggalan Aria Baron Musikus Bertelinga Emas

TEMPO.CO, Jakarta - Musikus Aria Baron Suprayogi dikenal sebagai gitaris bertelinga emas. Sahabat Baron, Edward Mamahit mengatakan, Baron mampu mengenal tone nada dengan baik. Anggapan yang sama disampaikan oleh Arifin dari Hari Hari Musik.

Sebelum meninggal pada Selasa, 29 Juni 2021, Baron bersama Arifin sedang menggarap proyek pedal gitar di Hari Hari Musik. "Saat bekerja dengan beliau, saya semakin dekat dan melihat langsung bagaimana Baron sangat cerdas mengenali nada," ujar Arifin dalam keterangan tertulis, Selasa 12 Oktober 2021. Mereka berkolaborasi membuat pedal gitar dengan kualitas maksimal melalui verifikasi langsung oleh Baron.

Ketika Baron berpulang, Arifin terpukul dan tidak berniat melanjutkan proyek pedal gitar tersebut. Di matanya, Baron adalah penggagas sekaligus punya kapasitas dalam menghasilkan pedal gitar yang mumpuni. Arifin nyaris kehilangan minat. Menurut dia, pekerjaan ini tidak mungkin berlanjut tanpa Baron.

Pada hari ketujuh setelah Baron meninggal, istri almarhum Baron, Febrina Baron menghubungi Arifin. Febri berniat meneruskan proyek pedal gitar tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu "legacy" Baron yang layak direalisasikan. Menurut Febri, upaya membuat pedal gitar dengan brand Baron akan didekasikan bagi para sahabat di dunia musik, penggemar, dan kolektor yang memiliki perhatian terhadap Baron dan dedikasinya di dunia musik.

Pedal gitar Aria Baron dalam kemasan eksklusif dan sertifikat. Dok. Istimewa

Kendati Baron sudah tiada, Arifin mengatakan, dia tetap hadir dengan manifestasi semangatnya di dunia musik, berupa Overdrive Pedal kesukaannya. Akhirnya pedal gitar tersebut berhasil selesai dilengkapi dengan New Old Stock (NOS) MC 4558 IC by Motorola.

Pedal gitar edisi khusus itu resmi meluncur pada Selasa, 12 Oktober 2021. Pedal gitar ini dijual terbatas, kemasan eksklusif, dan disertai sertifikat bertanda tangan Febrina. Pedal gitar tersebut akan dilelang dengan harapan akan dimenangkan oleh pihak yang bersungguh-sungguh bermaksud memilikinya dan tentu punya perhatian untuk kemajuan musik.

Lelang pedal gitar Baron akan berlangsung secara virtual pada Sabtu, 16 Oktober 2021. Masyarakat yang berminat mengikuti lelang dapat mendaftar dengan mengisi formulir lewat tautan http://l.youb.id/BaronPedal.

