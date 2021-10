Tampak Akur Bermain dengan Anak-anak, Jonathan Frizzy dan Dhena Devanka Berdamai

TEMPO.CO, Jakarta - Jonathan Frizzy dan istrinya, Dhena Devanka sepakat berdamai dan saling mencabut laporan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT di kepolisian. Pernyataan ini diungkapkan Dhena Devanka dalam video reels yang diunggah di halaman Instagramnya, Kamis, 14 Oktober 2021. Dhena mengunggah video kebersamaan mereka di mal bersama anak-anak.

"Terimakasih buat semua dukungannya buat keluarga kecil kami yang tak henti, setiap hari aku usahakan balas 10 dm kalian, u guys are the best non stop supporting me," tulis Dhena memulai penjelasan unggahannya itu.

Dhena mengisyaratkan, meski sudah sepakat berdamai dan mencabut laporan, proses perceraiannya dengan Ijonk, panggilan akrab Jonathan, di Pengadilan Agama masih berlanjut. Isyarat itu terlihat saat ia meminta doa agar bisa menjadi orang tua yang baik bagi ketiga anaknya.

"Sampai kapanpun mamabear akan selalu jadi mamanya mereka bertiga begitupun juga papabear akan menjadi Papajonknya anak anak.. tidak ada namanya mantan anak/ibu darah kami sudah mengalir di tubuhnya dan mereka akan selalu kami sayangi sepenuh hati," tulisnya.

Persoalan KDRT muncul seiring gugatan perceraian yang dilayangkan Dhena Devanka ke Pengadilan Agama Selatan. Dhena menduga suaminya sudah bermain mata dengan lawan mainnya di sinetron, Ririn Dwi Ariyanti. Ia juga mengaku menjadi korban KDRT Ijonk. Tak tinggal diam, Ijonk disokong pamannya, Benny, melaporkan balik kasus KDRT dengan menunjukkan bukti video.

Jonathan Frizzy menemui awak media setelah diperiksa di Polres Jakarta Selatan, Rabu 15 September 2021. Setelah menjalani pemeriksaan, Jonathan Frizzy mengaku masih membuka pintu damai untuk istrinya, Dhena Devanka. TEMPO/Nurdiansah

Dhena meminta pihak ketiga, yang diduga paman Ijonk, Benny Simanjuntak, agar menghargai kesepakatan yang sudah mereka buat. "Tidak adanya intervensi lagi/memperkeruh kondisi keluarga kami, tolong dengan sangat saling menghargai keinginan kami ini. Jadi apabila ada pihak lain yang masih membicarakan keluarga kami, dipastikan itu bukan dari suara kami berdua," tulisnya menekankan.

Pada unggahan di Instagram Storynya, Dhena merekam aktivitas suami dan ketiga anaknya yang tengah bermain air di halaman rumah dari lantai dua. Terlihat wajah Ijonk tersenyum saat mendongak ke arah istrinya yang tengah merekam kegiatannya bermain dengan anak-anak.

Pemandangan akrab dan hangat ini sebenarnya sudah dimulai saat pekan lalu ia bersama Ijonk dan tiga anak mereka bertemu dengan kerabat mereka di mal. Mereka makan bersama di sebuah restoran yang diunggah di Instagram Story Dhena.

Secara terpisah, Benny Simanjuntak membuat video yang menyatakan mundur mengurusi keponakannya. "Saya sebagai pakciknya Jonathan sudah cukup melakukan bantuan kepada Ijonk dalam hal urusan cerai-menceraikan sekarang ini. Dari saat ini saya tidak akan lagi membicarakan urusan cerai Ijonk lagi, saya pengen Ijonk dewasa dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat," kata dia dalam sebuah vlog yang diunggah di halaman Instagramnya, Kamis, 14 Oktober 2021.

Untuk masalah KDRT, Benny mengakui keduanya sudah sepakat berkas di Polres tanpa sepengetahuan saya. "Sudah dicabut baru Ijonk laporan ke saya," katanya. "Selesai tugas saya untuk melindungi keponakan saya. Soal perceraian, biarlah Ijonk yang urus," ujarnya.

Benny berharap, meski tak lagi mengurus Jonathan Frizzy, tak ada lagi persoalan KDRT di kemudian hari. "Ada perjanjian yang ditandatangani keduanya, walaupun baru Ijonk yang menandatangani," ujarnya.

Baca juga: Dhena Devanka Banjir Dukungan usai Ungkap Bukti Video Dipukul Jonathan Frizzy