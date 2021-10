Kronologi Rachel Vennya dan Salim Nauderer Kabur dari Karantina

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar akan adanya penindakan pelanggaran karantina oleh Rachel Vennya dan kekasihnya, Salim Nauderer masih terus dibicarakan. Sampai saat ini belum ada pernyataan atau bantahan tentang pelanggaran yang dilakukan itu, namun Rachel masih aktif mengunggah video endorse di Instagramnya.

Rachel dan Salim diduga kabur dari Wisma Atlet Pademangan, tempat mereka menjalani karantina Covid-19 setelah pulang dari Amerika Serikat. Mereka seharusnya menjalani karantina selama delapan hari setelah pulang dari luar negeri. Komando Daerah Militer atau Kodam Jaya mengakui bahwa ada anggota TNI yang membantu Rachel dan Salim kabur sebelum menyelesaikan karantina sesuai aturan yang ada.

Jika terbukti bersalah, maka Rachel Vennya dan Salim Nauderer bisa dikenakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bagi para pelanggar protokol. Aturan itu mengancam masyarakat yang melanggar kekarantinaan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Sebagai selebgram yang aktif, Rachel kerap mengunggah kesehariannya di Instagram. Termasuk saat ia tiba di Amerika Serikat. Berikut kronologi dugaan Rachel Vennya dan Salim Nauderer kabur saat karantina.

1 September 2021

Rachel tiba di New York, Amerika Serikat bersama selebritas lain seperti Luna Maya, Gading Marten, Enzy Storia dan Reza Chandika. Rachel ke Amerika Serikat dipilih oleh Erigo, perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang busana dan sepatu. Empat hari setelahnya, Salim menyusul Rachel dan bergabung di tim Erigo. Rachel yang sebelumnya ikut dengan tim Arief Muhammad sendirian, akhirnya bisa bersama dengan Salim. Keduanya mengunggah momen kebersamaan mereka di New York melalui Instagram Story sejak 4 September 2021.

20 Sepetember 2021

Rachel mengunggah fotonya dengan menggunakan lokasi Disneyland California. Perjalanan Amerika - Indonesia biasanya membutuhkan waktu sekitar 22 jam ditambah transit berapa jam, tergantung maskapai yang digunakan. Jika menggunakan logika waktu perjalanan, seharusnya ia baru mendarat di Jakarta pada 21 September 2021.

Pada unggahannya saat itu, banyak pengikutnya yang mengkhawatirkan Rachel karena ia jarang update kehidupannya di Instagram seperti biasa. "Buna ko lgi jarang update story ? Why ? Bunaa are u ok ? Kngenn story buna," tulis @mar***. "Kok hari ini cuma update story 1 doang buna? Sehat kan buna?" tulis @met***. Adapula yang menduga kalau saat itu Rachel tengah menjalani karantina.



24 September 2021

Rachel sudah mengunggah keceriaan bersama keluarganya mulai merayakan serangkaian pesta ulang tahunnya selama sepekan. "Birthday week starts now. Happy 26," tulisnya memulai serangkaian unggahan pesta ulang tahun.

25 September 2021

Rachel mengunggah foto anak laki-lakinya duduk di kursi dekat jendela pesawat. Padahal salah satu aturan yang berlaku sebelumnya adalah anak usia di bawah 12 tahun tidak diizinkan melakukan perjalanan jarak jauh dan menggunakan angkutan umum lantaran belum ada vaksinasi untuk anak-anak di bawah 12 tahun.

26 September 2021

Ia mengunggah fotonya sedang berpose di depan kapal pesiar Aqua Blu. Rupanya hari itu Rachel melakukan perjalanan ke Pulau Moyo, sekitar lima kilometer dari Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, dan kemudian kembali ke Pulau Bali. Rachel juga mengunggah perayaan ulang tahunnya yang diadakan di kapal pesiar itu. Ia merayakannya bersama dengan anak-anaknya, kekasih, para sahabat, dan seluruh keluarganya. “Kejutan tiada henti,” tulis mantan istri musisi, Niko Al Hakim ini.

2 Oktober 2021

Rachel masih merayakan ulang tahun rasa liburan dan dipamerkan di unggahannya. Bahkan di salah satu unggahannya, Rachel Vennya menuliskan keterangan tidak peduli dengan kejadian di sekitarnya. “Menjalani hidup terbaikku, memikirkan urusanku sendiri,” tulis Rachel, 2 Oktober 2021.

11 Oktober 2021

Unggahan terakhir Rachel Vennya di Instagramnya, setelah pembicaraan kaburnya Rachel ramai hingga menjadi trending topic Twitter, Sabtu 9 Oktober 2021. “Braid kinda day,” tulis Rachel.

DEWI RETNO

