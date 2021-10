A World Without Tayang di Netflix Besok, Ini Pesan Para Pemain untuk Anak Muda

Asmara Abigail dan Maizura dalam film A World Without. Foto: Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Film A World Without akan tayang perdana secara global di 190 negara pada Kamis, 14 Oktober 2021 di Netflix. Film karya sutradara Nia Dinata dan Lucky Kuswandi ini terinspirasi dari budaya anak muda di Indonesia yang gemar menghabiskan banyak waktu di media sosial.

Berlatar masa depan yang tidak begitu jauh, sebuah organisasi misterius bernama The Light berjanji untuk membantu para anggotanya menjadi versi terbaik dari diri mereka. Namun ketika tiga sahabat menemukan sisi The Light yang sebenarnya, tak ada jalan lain bagi mereka kecuali melarikan diri.

Ketiga sahabat itu adalah Salina (Amanda Rawles), Ulfah (Maizura), dan Tara (Asmara Abigail). Salina digambarkan sebagai remaja yang lembut dan ambisius yang bercita-cita menjadi seorang pembuat film. Ulfah adalah pribadi yang pemalu dan membumi yang bercita-cita menjadi seorang istri dan ibu yang sempurna. Tara kerap berbicara apa adanya, ahli menggunakan media sosial, mandiri, namun memiliki trauma masa lalu.

Setelah berperan dalam film ini, Asmara Abigail memetik sebuah pembelajaran. Menurutnya, sebagai remaja penting untuk mendengarkan suara hati sendiri. "Menurutku sebenarnya yang baik untuk kita apa, kita punya passion untuk maju ke masa depan kita, itu yang sebenarnya harus kita asah supaya kita semakin matang dan berani untuk menghadapi perjalanan hidup ke depannya," kata Asmara dalam konferensi pers virtual pada Selasa, 12 Oktober 2021.

Mengangkat tema female empowerment, A World Without memperkenalkan sejumlah karakter perempuan yang kuat, baik protagonis maupun antagonis. Ketiga remaja perempuan yang telah bersahabat sejak kecil ini menggambarkan sebuah sisterhood yang kuat dan mampu menjaga diri mereka sendiri.

"Sisterhood penting banget, kita kuat banget kalau kita bareng-bareng saling mendukung satu sama lain, semoga film ini bisa mendorong banyak orang khususnya perempuan-perempuan muda untuk berdiri dan menemukan kekuatan mereka sendiri dari dalam diri mereka," kata Maizura.

Melalui karakter Salina, Ulfah, dan Tara, Nia Dinata ingin menunjukkan kepada penonton bahwa perempuan muda dapat mengambil keputusan sendiri, bahkan menyelamatkan diri dari situasi yang sulit tanpa bantuan dari sosok orang tua atau orang dewasa.

Dalam film A World Without yang berlatar tahun 2030, The Light merupakan sebuah training center yang didirikan oleh Ali Khan (Chicco Jerikho) dan Sofia (Ayushita). The Light digambarkan sebagai sebuah organisasi yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik namun dikelilingi oleh misteri.

"Semoga film ini menjadi sesuatu terutama terhadap generasi milenial sekarang gen Z supaya bisa menjadi refleksi mereka dengan era yang serba digital, bagaimana cara mereka memilih sosok yang menjadi panutan mereka supaya enggak salah langkah," kata Chicco.

Nia Dinata berharap film ini dapat dinikmati khususnya para remaja yang masih mencari jati diri. "Nontonlah dengan pikiran terbuka, hati terbuka dan nikmatilah, baru setelah itu dipikirin kehidupan kita di masa depan akan bagaimana ya? Apakah yang dilakukan sekarang sudah tepat atau belum?" katanya.

Film A World Without menghadirkan sederet bintang ternama, termasuk Amanda Rawles, Asmara Abigail, Maizura, Chicco Jerikho, Ayushita, Jerome Kurnia, Richard Kyle, Dira Sugandi, dan masih banyak lagi.

