Perayaan Ulang Tahun Bertema Squid Game, Shandy Purnamasari Bagi-bagi Dolar

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah mendapatkan 101.091 tangkai bunga mawar dan tas seharga Rp 4,73 miliar, Shandy Purnamasari kembali dibuat bahagia oleh sang suami, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99. Di momen ulang tahun ke-30, Shandy kembali mendapat pesta kejutan meriah dari Juragan 99.

“Serunya birthday party @shandypurnamasari, Ide untuk surprise squid game party ini baru muncul di hari kamis loh dan acara di hari minggu! Super mepet dan dadakan banget,” tulis Juragan 99 di Instagramnya pada Selasa, 12 Oktober 2021.

Pesta yang diadakan di gedung perusahaan miliknya ini mengusung tema Squid Game, serial populer Korea yang tayang di Netflix. Serial ini rupanya menjadi tontonan kegemaran Shandy. “Akhirnya aku wujudin film ini biar jadi konsep party di ulangtahun dia. Dalam waktu yang singkat, aku dan seluruh team langsung menyiapkan ini itu semua biar surprise party bisa berjalan dengan baik dan sukses. Terimakasih untuk seluruh team yg terlibat, kalian luar biasa,” tulis Crazy Rich Malang ini.

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Juragan 99 vs Shandy, mereka membagikan momen saat Shandy dibawa ke tempat pesta. Menggunakan baju berwarna merah muda dengan aksen merah, Shandy mengatakan baju itu pilihan suamunya. “Dipilihin sama dia modelnya, supaya aku kelihatan cantik,” ujar pengusaha kosmetik MS Glow ini.

Shandy yang datang dengan mata tertutup sama sekali tidak tahu dibawa kemana oleh suaminya. Sesampainya di sana, ia kaget melihat tamu undangan yang datang menggunakan pakaian yang sama dengan peserta Squid Game. Di video juga diperlihatkan, tamu undangan yang datang melakukan tes swab terlebih dahulu.

Perayaan ulang tahun ini, sebenarnya Shandy yang meminta, mengingat usia 30 hanya datang sekali. Namun, Juragan 99 mewujudkannya jauh lebih besar dari harapan Shandy. “The romantic husband of the year. Romantis dari dulu, memang enggak dibuat-buat,” ujar Shandy memuji suaminya.

Usai melakukan pemotongan kue secara simbolik, Juragan 99 menarik uang dolar yang keluar dari kue berbentuk celengan babi seperti yang ada di Squid Game. Para tamupun bergantian memainkan permainan seperti di serial Squid Game. Tamu yang datang seperti Ghea Indonesian Idol, Fadil Jaidi, dan Bibi Andiansyah keluar sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang dolar.

Netizenpun ramai mengomentari unggahan Juragan di kanal YouTubenya dan Instagram. “Sedih gak jd menang, hahahaha happy birthday mba shandyyy all the best selaluuuu,” tulis Akbar Rais. “Happy birthdayy mbakuu @shandypurnamasari,” tulis Sean Gelael. “Keren mas @juragan_99 terbaik,” tulis Chandra Putra Negara.

Shandy Purnamasari dimanjakan suaminya, Gilang Widya Pramana atau Juragan 99 yang terus memberikan kejutan bagi pemilik kosmetika MS Glow ini. Setelah memberikan 101.091 tangkai bunga mawar yang disebar di kolam renang, Juragan 99 memberikan kado tas mewah untuk Shandy. Tidak tanggung-tanggung tas Hermes Kelly Wood 22 cm ini berharga Rp 4,73 miliar.

