Reuni dengan Jeon Yeo Been, Song Joong Ki: Dia Orang yang Sangat Perhatian

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Song Joong Ki mengenang kembali kerjasamanya dengan aktris Jeon Yeo Been di serial Vincenzo. Joong Ki menyebut Yeo Bin sebagai orang yang sangat perhatian dengan lawan mainnya. Keduanya bertemu kembali saat sama-sama menghadiri Busan International Film Festival atau BIFF pada 6 Oktober 2021.

Saat itu internet menjadi ramai, ketika Song Joong Ki bolak-balik menengok ke belakang saat nama Jeon Yeo Been disebut. Adegan ini terjadi saat mereka tiba di red carpet pembukaan BIFF hampir bersamaan. “Menurutku, kerjasama kami baik karena Yeo Been beradaptasi denganku sangat baik. Dia orang yang sangat perhatian. Dia perhatian dengan aktor yang menjadi lawan mainnya,” ujar Song Joong Ki, seperti dilansir Soompi, 12 Oktober 2021.

Song Joong Ki bekerja bersama selama delapan bulan saat sama-sama terlibat dalam serial Vincenzo. Menurut Song Joong Ki, chemistry-nya dengan Jeon Yeo Been terlihat bagus karena Jeon Yeo Been mampu beradaptasi dengan baik. “Dan dalam aspek itu, kepribadian kami sangat cocok satu sama lain,” ujar mantan suami dari Song Hye Kyo.

Melansir dari Kbizoom, 7 Oktober 2021, momen saat Song Joong Ki bolak balik melihat Jeon Yeo Been yang baru memasuki red carpet BIFF 2021 ramai dibicarakan di media sosial. Di Instagram dan Tiktok, video yang merekam adegan ini diunggah ulang oleh banyak akun. Netizen semakin curiga kalau keduanya sudah berkencan.

Tidak hanya itu, sejumlah foto yang menunjukkan kedekatan mereka di balik panggung juga bertebaran di Instagram. Keduanya terlihat berbicara serius di belakang panggung. Dalam salah satu foto, terlihat bahasa tubuh mereka seperti hendak berpelukan, layaknya teman yang baru bertemu kembali.

Jeon Yeo Been mengaku senang bisa kembali bertemu dengan Song Joong Ki di BIFF. "Senang bertemu dengan Song Joong Ki di upacara pembukaan kemarin," kata Jeon Yeo Been kepada My Daily pada Kamis, 7 Oktober 2021, dikutip dari Naver. "Persahabatan antara tim Vincenzo sangat baik. Jika bukan karena Covid-19, semuanya akan berkumpul dan bersenang-senang, tapi sayang."

Chemistry Song Joong Ki dan Jeon Yeo Been saat bermain di serial Vincenzo membuat netizen berharap mereka berdua menjadi pasangan di kehidupan nyata. Terlebih Song Joong Ki mengakui punya perasaan dengan Jeon Yeo Been sebagai lawan mainnya. Hal ini disampaikannya saat bercerita mengenai adegan favoritnya, yaitu saat di pemakaman bersama Jeon Yeo Been.

"Sejak latihan, Jeon Yeo Been terus menangis. Aku merasa bahwa dia adalah orang yang tulus. Saat itu, aku jatuh cinta dengan Jeon Yeo Been. Karena hatinya cantik," kata Song Joong Ki dalam wawancaranya dengan Edaily, Rabu, 5 Mei 2021.

Saat menjalani syuting serial drama terbarunya Glitch, Yeo Been mendapat kirimin truk kopi dan bingsoo (es krim khas Korea) dari Joong Ki. Yeo Been membagikan kiriman dari Joong Ki di Instagram storynya, 7 Juli 2021. “Seluruh tim ‘Glitch’ sangat bahagia karena Vincenzo Cassano, Joong Ki mengirimkan truk kopi dan bingsoo. Terima kasih banyak,” tulisnya.

Dalam serial Vincenzo, Jeon Yeo Bin berperan sebagai Hong Cha Young, seorang pengacara dan menjadi CEO Firma Hukum Jipuragi menggantikan ayahnya. Song Joong Ki sebagai Vincenzo Cassano, mafia Italia yang menjadi penasihat di Firma Hukum Jipuragi banyak menghabiskan waktu bersama di berbagai adegan.

DEWI RETNO

