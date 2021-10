Sadar Tindakannya Kurang Sopan, Baim Wong Mau Temui Kakek Suhud untuk Minta Maaf

TEMPO.CO, Jakarta - Buntut peristiwa marah-marah kepada seorang kakek, Baim Wong akhirnya minta maaf. Baim menyebut perisitiwa antara dirinya dan kakek bernama Suhud adalah momen belajar baginya. Ia mengaku harusnya bisa lebih sopan kepada Kakek Suhud.

“Maap untuk kesalahan saya, untuk Kakek Suhut. Maap ya, saya salah, seharusnya saya bisa lebih sopan. Banyak belajar saya,” tulis Baim melalui akun Instagramnya, Rabu, 13 Oktober 2021.

Permintaan maaf ini keluar setelah sebelumnya Baim mengaku tidak menyesal telah memarahi Kakek Suhud. Baim berdalih, tindakan Kakek Suhud yang membuntutinya saat sedang berboncengan dengan putranya, Kiano itu berbahaya. "Kan bahaya, saya lagi memboncengkan Kiano, dipepet terus." Menurut Baim Wong, saat itu, ia baru selesai menengok putra keduanya, Kenzo Eldrago Wong, yang dilahirkan Paula Verhoeven pada Sabtu, 9 Oktober 2021.

Akibatnya, netizen menjadi semakin kesal kepada Baim yang dianggap arogan. Netizen berpendapat, Baim harusnya tidak perlu bersikap seperti itu, memarahi dan membagi-bagikan uang kepada orang lain di hadapan Kakek Suhud. “Kalau memang diijinkan. Insyaallah nanti kalau bisa, saya mau ketemu untuk bilang langsung. Sekali lagi maaf Pak,” tulisnya.

Menurut Baim, peristiwa ini adalah teguran dan tanda Tuhan masih sayang padanya. Ia justru mengaku senang karena mendapat teguran seperti ini. “Ga ada perasaan yang lebih senang daripada sekarang.. Ga henti-hentinya saya bersyukur untuk bilang Alhamdulilah, karena kejadian ini,” tulis suami dari Paula Verhoveen ini.

Perisitiwa yang terjadi bertepatan dengan kelahiran anak keduanya, Kenzo Eldrago Wong ditandai Baim sebagai momen belajar. Ia yakin anaknya akan tumbuh menjadi anak yang kuat. “Jangan bilang karena kamu lahir, papah jadi begini dan bilang ini kesialan. Kebalikannya sayang. Papah Bersyukur adanya kejadian ini,” tulisnya.

Pilihan memberi nama Eldrago pada anaknya dianggap Baim bukan pilihan yang salah. Karena Eldrago-lah, Baim bisa lebajar lebih menghargai kehidupan. “Love u anakku, Maap ya semuanya,” tulisnya.

Netizen yang melihat unggahan Baim ini, memberikan semangat kepada Baim. “Diberi hati yang masih menyadari kesalahan kita itu adalah nikmat bang dan itu hidayah dari Allah,” tulis @han***. “Allah bagi ujian sebab kamu mampu. Moga bisa belajar darinya,” tulis @dai***. “Manusia tempat nya salah dan dosa cuma netizen aja yang Maha benar,” tulis @iid***.

Sebelumnya, viral sebuah video yang memperlihatkan Baim memarahi seorang kakek yang disebutnya mengemis. Video yang tayang di kanal YouTube Baim Paula, 9 Oktober 2021 memperlihatkan bapak itu mencoba menawarkan dagangannya pada Baim. “Saya jualan, jualan ini,” ujar si Bapak sambil tangannya meraih sesuatu di dalam tasnya.

Tanpa mau mendengarkan penjelasan si kakek, Baim langsung memaki si kakek yang telah mengikutinya. Tampak raut wajah kecewa terlihat di wajah si kakek. Lalu, dengan santainya, Baim menuju ke arah sejumlah pengemudi ojek online yang sedang parkir di jalan dan membagi-bagikan uang kepada mereka di hadapan bapak tersebut. “Minta dikasihanin mulu hidup, jangan, malu-maluin,” ujar Baim usai membagikan uang kepada para ojek online dan masuk ke dalam rumahnya.

Nama Baim Wong sendiri menjadi trending topic di Twitter sejak Senin, 11 Oktober 2021. Warga Twitter ramai mengomentari pedas kelakuan Baim. “Sumpah ni orang cancelled banget. No more respect Baim Wong. Shame on you. Kecewa gue,” cuit @bai. “Baim Wong menggunakan kemiskinan sebagai sumber uang tapi menghina orang tua yang berusaha menjual sesuatu untuk makan. Bukan hanya itu, dia memberi uang ke supir ojek di hadapan Bapak itu, menegurnya dengan kata-kata sinis,” cuit @out***. “Baim wrong,” cuit @its***.

DEWI RETNO

