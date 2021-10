Akui Makanan Favoritnya Mi Goreng, Lee Je Hoon Tak Cukup Makan Satu Bungkus

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Lee Je Hoon menjadikan Indomie Goreng sebagai makanan favoritnya. Bahkan Lee menyarankan untuk memakannya sekaligus dua bungkus. Ia mengungkapkannya saat berbincang detngan aktor Korea, Lee Dong Hwi di podcast yang tayang di Naver Now, 29 September 2021.

Bermula dari pertanyaan kekasih bintang Squid Game, Jung Ho Yeon itu soal makanan favorit Je Hoon selain cumi kering. "Apakah kamu pernah dengar mi goreng, ini kayak ramyun?" tanya bintang drama Korea, Move to Heaven itu kepada Dong Hwi.

Dong Hwi kemudian bertanya, "Apakah seperti nasi goreng?" Lee Je Hoon membenarkannya. "Ya, seperti itu. Ini mi goreng ramyun," katanya. “Aku ingin merekomendasikan kepada mereka yang belum pernah mencobanya. Benar-benar enak,” katanya menambahkan.

Aktor yang pernah membintangi drama Tomorrow, with You bersama Shin Min Ah ini selanjutnya menjelaskan dengan detail kebiasaannya makan mi goreng. Ia menilai, makan satu bungkus tak akan cukup.

Mendengar penjelasan Je Hoon, Dong Hwi agaknya teracuni. “Aku harus mencobanya hari ini, bisakah aku membelinya di super market? Aku akan mencari mie goreng,” tanya Dong Hwi yang diiyakan Lee Je Hoon.

Lee Je Hoon. Foto: Instagram/@leejehoon_official.

Je Hoon menjelaskan, harga mi goreng di supermarket, tak lebih dari 500 won atau sekitar Rp 6 ribu per bungkusnya. Je Hoon sampai menjelaskan opininya jika mi goreng dijual di kafe-kafe. “Menurutku, jika kamu menjualnya di cyber cafe, orang tidak datang ke sana untuk bermain komputer atau game, tapi mereka akan datang untuk mi goreng,” ujar Je Hoon.

Je Hoon bercerita awalnya ia ketagihan mi goreng. Meski sudah lama mengetahui soal mi goreng ini, ia tidak pernah berniat mencobanya, sampai seorang penggemar mengirimkannya. “Karena diberi oleh penggemarku jadi aku mencobanya dan benar, ini seperti soul food ku belakangan ini,” tuturnya.

Warga Twitter ramai mengomentari video ini. Mereka langsung mengarahkan mi goreng yang dimaksud Lee Je Hoon adalah indomie goreng rasa orisinal, yang sepekan ini dinobatkan sebagai makanan terenak sedunia. “Di belahan dunia manapun makan indomie emang enggak cukup satu ternyataa,” cuit @Rieullll. “Hahah @Indomielovers cabang korea. Menggebu-gebu banget nyeritainnya. Enggak mau dijadiin BA aja nih?” cuit @nona_ina. “1 terlalu dikit, 2 kebanyakan. Indomie goreng jumbo emang yang pas,” cuit @dibidis_bidis.

Karier keaktoran Lee Je Hoon menuai kesuksesan besar sejak membintangi Tomorrow, with You pada 2017. Pria kelahiran 4 Juli 1984 ini merupakan lulusan Korea National University of Arts - School of Drama, yang paling bergengsi di Korea Selatan. Aktingnya yang biasanya memperlihatkan karakter pemuda tertib dan baik-baik, tiba-tiba mengagetkan penggemarnya dengan perannya sebagai pemuda yang kasar dan berantakan.