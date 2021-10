Akui Kesal Dibuntuti Orang Tua, Baim Wong Tak Menyesal meski Dihujat

TEMPO.CO, Jakarta - Baim Wong mengaku tidak menyesal telah memarahi dan mempermalukan seorang bapak tua yang disebutnya pengemis. Pernyataan ini dikeluarkan Baim, setelah videonya viral dan menjadi perbincangan netizen. Banyak netizen yang menghujat sikap Baim kepada bapak tua tersebut.

“Saya tidak menyesali apa yang saya lakukan, kalau ada pihak-pihak yang tidak suka saya minta maaf. Tapi itu diri saya, saya mau jadi diri saya apa adanya, saya enggak mau munafik,” ujar Baim dalam video klarifikasinya yang bisa ditonton di kanal Youtube TS Media, Senin, 11 Oktober 2021.

Sebelumnya, viral sebuah video yang memperlihatkan Baim memarahi seorang bapak tua yang disebutnya mengemis. Video yang tayang di kanal YouTube Baim Paula, 9 Oktober 2021 memperlihatkan bapak itu mencoba menawarkan dagangannya pada Baim. “Saya jualan, jualan ini,” ujar si Bapak sambil tangannya meraih sesuatu di dalam tasnya.

Tanpa mau mendengarkan penjelasan si bapak, Baim langsung memaki si bapak yang telah mengikutinya. Tampak raut wajah kecewa terlihat di wajah si Bapak. Lalu. dengan santainya, Baim menuju ke arah ojek online yang sedang parkir di jalan dan membagi-bagikan uang kepada mereka di hadapan bapak tersebut. “Minta dikasihanin mulu hidup, jangan, malu-maluin,” ujar Baim usai membagikan uang kepada para ojek online dan masuk ke dalam rumahnya.

Usai video ini menjadi viral dan membuat 2,5 juta orang menontonnya, Baim memberikan klarifikasi. Menurut suami dari Paula Verhoveen ini, ia tidak marah dan hanya tidak suka dengan cara si Bapak. “Saya paling enggak suka kalo misalkan itu dijadiin kelemahan saya, ketika orang melihat saya langsung minta uang,” ujarnya berdalih.

Masih mencoba menjelaskan dari sisinya, ia merasa terganggu dikuntit bapak tua itu lantaran saat itu ia sedang memboncengkan Kiano Tiger Wong, anak pertamanya, yang belum genap dua tahun. "Kan bahaya, saya lagi memboncengkan Kiano, dipepet terus." Menurut Baim Wong, saat itu, ia baru selesai menengok putra keduanya, Kenzo Eldrago Wong, yang dilahirkan Paula Verhoeven pada Sabtu, 9 Oktober 2021.

Baim mengatakan ia sering memarahi orang yang meminta dengan tidak sopan. Padahal, di video itu, jelas terlihat si Bapak hendak menawarkan dagangannya, namun terlanjur dimarahi Baim. “Habis itu sudah, tiba-tiba dia juga bilang umur saya 77 tahun. Terus kenapa? Saya harus kasihan sama dia?” kata Baim.

Ia lalu membandingkan dengan orang-orang yang usianya di atas Bapak tersebut dan tidak mengemis. Kembali ia mengatakan tidak suka dengan cara yang dilakukan oleh si Bapak, yang menurutnya meminta-minta uang. “Memperlihatkan kelemahan dia buat minta uang, saya benci banget,” ujarnya lagi.

Nama Baim sendiri menjadi trending topic di Twitter sejak Senin, 11 Oktober 2021. Warga Twitter ramai mengomentari pedas kelakuan Baim. “Sumpah ni orang cancelled banget. No more respect Baim Wong. Shame on you. Kecewa gue,” cuit @bai. “Baim Wong menggunakan kemiskinan sebagai sumber uang tapi menghina orang tua yang berusaha menjual sesuatu untuk makan. Bukan hanya itu, dia memberi uang ke supir ojek di hadapan Bapak itu, menegurnya dengan kata-kata sinis,” cuit @out***. “Baim wrong,” cuit @its***.

Video klarifikasi yang juga diunggah di berbagai akun gosip berita_gosip ini dikomentari oleh netizen. Banyak netizen yang tidak setuju dengan kelakuan Baim. “Baim enak, konten dah viral, duit Youtube dah dapet. Tetap saja yang malu si bapaknya,” tulis @this****. “Di balik minta duitnya dan ngikutinnya sebenernya cuman satu sih, enggak usah dimasukin Youtubenya,” tulis @apri***. “Merasa keganggu karena ulah sendiri. Besok-besok kalau mau ngasih uang atau bantu jangan divideoin,” tulis @reza***.

Sebagai Youtuber, konten Baim Wong memang sering berisi kegiatannya membantu sesama. Ia sering terlihat membagi-bagikan uang kepada orang yang dianggapnya kesusahan. Tidak heran, kalau akhirnya banyak yang datang meminta bantuan kepada Baim.

