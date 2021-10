Dapat Peran Berbeda di Film Paranoia, Nirina Zubir Merasa Terlahir Kembali

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Nirina Zubir sempat tidak percaya ketika Riri Riza mengajaknya main di film Paranoia. Terlebih film Paranoia adalah genre baru baginya. Nirina yang sering memainkan genre drama keluarga dan komedi harus menjajal genre thriller di film Paranoia.

“Benar-benar di luar kebiasaan dan sepengetahuan. Saat dikasih liatin scriptnya kaya yang aku deg-degan, setiap saat ini bener? Tapi butuh waktu, euforia banyak, karakternya, sama siapanya, dibuat oleh siapanya,” ujar Nirina saat hadir di acara konferensi pers virtual Film Paranoia pada Senin, 11 Oktober 2021.

Diberi kesempatan dan kepercayaan memerankan karakter Dina, istri dan ibu yang selalu merasa paranioid, Nirina merasa terlahir kembali. Karakternya itu, disebutnya berbeda dan di luar zona nyamannya. “Sebuah kesempatan, i will try to do my best. Nanya setiap saat ke Mas Riri, lebih baik banyak nanya, juga sama mba Mira,” ujarnya.

Tinggal bersama dalam sebuah vila dengan pemain lain, Nirina merasakan kedekatan dengan Caitlin North Lewis yang memerankan Laura, putrinya. Nirina dan Caitlin berbagi kamar dan sering saling bertukar cerita. “Aku berasa jadi ibunya, karena dia membuka diri, menceritakan apa adanya dalam hidupnya,” katanya.

Kedekatan para pemain juga dirasakan oleh Caitlin yang merupakan pemain termuda diantara pemain yang ada. Caitlin merasa terhubung dengan Nirina yang menjadi ibunya di film itu. “Kerjasama dengan Mba Nirina, seorang yang knowledgeable dan seru. Aku belum biasa syuting dengan aktor dan aktris yang tingkatnya tinggi banget, seru banget. I learn a lot sama dia,” ujar Caitlin.

Perjuangan dan pengorbanan Nirina terbayar. Ia mendapatkan nominasi untuk Pemeran Utama Perempuan Terbaik di ajang Festival Film Indonesia atau FFI 2021. “I feel blessed dikasih kesempatan reborn, terlahir kembali, jadi segala sesuatu sensitif, semua berasa connectionnya, semangatnya lagi, aku suka semuanya,” ujarnya.

Film Paranoia menceritakan tentang Dina, diperankan oleh Nirina Zubir bersama anaknya Laura diperankan Caitlin North Lewis yang melarikan diri dari Dion, diperankan oleh Lukman Sardi. Pelarian mereka membawa mereka sampai ke suatu daerah cukup terpencil. Di sana mereka bertetangga dengan pria misterius bernama Raka, diperankan oleh Nicholas Saputra.

Film Paranoia diputar di 25th Bucheon International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2021. Festival ini khusus menghadirkan film bergenre horor, thriller, misteri, fantasi, dan fiksi ilmiah. Tahun ini, BIFAN berlangsung di Korea Selatan pada 8- 18 Juli 2021.

Dalam poster film Paranoia, Nicholas Saputra, Nirina Zubir, Lukman Sardi, dan Caitlin North-Lewis, menunjukkan ekspresi dan bahasa tubuh yang misterius. Salah satunya ketika mereka berada di ruang makan dengan beberapa elemen tergeletak di meja. Kesan misterius semakin terasa seiring munculnya tulisan "Husband. Wife. Daughter. Stranger. Who do you trust?"

DEWI RETNO

