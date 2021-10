Kisah Misterius Organisasi The Light di Film A World Without

Film A World Without. Foto: Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Film terbaru Netflix, A World Without merupakan karya sutradara Nia Dinata dan Lucky Kuswandi sebagai penulis naskah. Film ini berlatar masa depan yang mengangkat kisah sebuah organisasi misterius bernama The Light.

The Light berjanji untuk membantu para anggotanya menjadi versi terbaik dari diri mereka. Namun ketika tiga sahabat menemukan sisi The Light yang sebenarnya, tak ada jalan lain bagi mereka kecuali melarikan diri.

A World Without telah mengeluarkan trailer perdana yang memperlihatkan sekilas ketegangan yang akan menanti. Adegan dimulai dengan dua remaja perempuan yang sepertinya mempertanyakan kembali keputusan mereka setelah bergabung dengan The Light. Salina (Amanda Rawles) bertekad untuk melarikan diri, sehingga hal ini pun langsung menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi di The Light.

Trailer dilanjutkan dengan gambaran menarik mengenai The Light yang bertolak belakang dengan ketegangan di awal. Para anggota baru disambut dengan pemandangan asri dan berbagai teknologi canggih. Sosok pendiri The Light Ali Khan (Chicco Jerikho) dan istrinya Sofia (Ayushita) juga terlihat menyambut para anggota baru.

Dengan karismatik, Ali Khan berjanji akan mewujudkan masa depan yang cerah bagi para anggotanya. Wajah-wajah bahagia pun dapat terlihat seiring mereka mulai menjalani kehidupan baru di The Light. Namun di balik keceriaan tersebut, sepertinya ada sesuatu yang aneh. Berbagai peraturan yang ketat mulai diterapkan, dan satu per satu anggotanya mulai menunjukkan keputusasaan.

A World Without menghadirkan misteri dan ketegangan, mengikuti tiga remaja perempuan yang mencoba menemukan suara dan kekuatan di diri mereka sendiri. Film ini menghadirkan sederet bintang ternama, termasuk Amanda Rawles, Asmara Abigail, Maizura, Chicco Jerikho, Ayushita, Jerome Kurnia, Richard Kyle, Dira Sugandi, dan masih banyak lagi. A World Without akan tayang perdana pada Kamis, 14 Oktober 2021 di Netflix.

