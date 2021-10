Aktor Choi Jin Hyuk Hiatus, Ditangkap Polisi Usai Langgar Aturan Jaga Jarak

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Choi Jin Hyuk diamankan polisi setelah kedapatan melanggar peraturan pencegahan Covid-19. Choi Jin Hyuk bersama rekannya mendatangi sebuah bar yang melanggar peraturan dan ia tidak mengetahui bahwa bar tersebut dibuka secara ilegal.

Melansir dari Allkpop, Choi Jin Hyuk ditemukan di sebuah bar di Samseong-dong, Gangnam-gu di Seoul. Sebanyak 51 orang, termasuk satu pemilik, beberapa pelayan, dan semua pelanggan (termasuk Choi Jin Hyuk), telah diamankan oleh polisi.

Agensinya, G-Tree Creative merilis pernyataan resmi terkait hal ini dan membenarkan bahwa pada 6 Oktober 2021, Choi Jin Hyuk telah melanggar peraturan pencegahan Covid-19 saat bertemu dengan kenalannya.

"Kenalan Choi Jin Hyuk membawanya ke sebuah bar yang katanya bisa tetap buka sampai jam 10 malam, dan Choi Jin Hyuk tidak tahu bahwa bar itu buka secara ilegal. Karena itu, dia secara keliru berpikir bahwa tidak akan ada masalah dengan tinggal di sana sampai jam 10 malam," kata G-Tree Creative pada Jumat, 8 Oktober 2021, dikutip dari Soompi.

Aktor 35 tahun itu datang ke bar yang telah direkomendasikan oleh kenalannya. Choi Jin Hyuk tidak mengetahui bahwa kawasan bar yang ia kunjungi itu menerapkan peraturan jaga jarak atau social distancing yang di mana batas waktu bukanya hanya diperbolehkan hingga pukul 8 malam. Choi Jin Hyuk diamankan setelah kedapatan masih berada di bar tersebut pada pukul 20.20 waktu setempat.

"Dia benar-benar malu atas ketidaktahuan dan kesalahannya karena tidak memeriksa pedoman pencegahan Covid-19 dengan benar dan kurang waspada, dan dia sadar bahwa tidak ada alasan untuk perilakunya itu. Dengan kepala tertunduk, dia meminta maaf," kata G-Tree Creative.

Akibat kejadian ini, G-Tree Creative menyampaikan bahwa Choi Jin Hyuk akan hiatus dari dunia hiburan untuk sementara waktu. "Choi Jin Hyuk sedang berefleksi secara mendalam dan akan berhati-hati untuk tidak mengulangi kesalahan seperti ini lagi di masa depan. Sebagai agensi, kami juga akan selalu melakukan semua yang kami bisa untuk mengelola selebriti kami," kata G-Tree Creative.

Sebagai bagian dari hiatusnya, Choi Jin Hyuk mengundurkan diri dari variety show yang dibintanginya secara reguler, My Little Old Boy. Program SBS ini juga akan mengedit aktor sebanyak mungkin dari cuplikan yang telah disyuting untuk episode mendatang.

Choi Jin Hyuk mulai dikenal sejak perannya di drama Gu Family Book dan The Heirs. Aktor kelahiran 9 Februari 1986 ini, kemudian menjadi pemeran utama di beberapa drama lainnya seperti, Emergency Couple, Pride and Prejudice, Tunnel, Devilish Charm, The Last Empress dan Rugal.

Baca juga: Jennie Blackpink Foto Bareng 7 Orang, Diduga Melanggar Protokol Kesehatan