Debut Solo Lisa Blackpink, Lalisa Resmi Pecahkan Dua Guinness World Records

TEMPO.CO, Jakarta - Lisa Blackpink berhasil memecahkan dua rekor dunia melalui debut solonya, Lalisa. Guinness World Records mengumumkan secara resmi pecapaian baru Lisa tersebut pada Jumat, 8 Oktober 2021.

Melansir dari Soompi, pihak YouTube telah menyatakan kalau Lalisa memecahkan rekor dunia untuk kategori video musik YouTube artis solo yang paling banyak dilihat dalam 24 jam. Video musik Lalisa ditonton 73,6 juta kali dalam kurun waktu 24 jam pertama. Ini sekaligus memecahkan rekor sebelumnya yang diraih oleh Taylor Swift pada 2019. Lagu ME!, hasil kolaborasi Taylor Swift dan Brendon Urie dari Panic! At The Disco, ditonton 65,2 juta kali setelah 24 jam dirilis.

Lalisa juga memecahkan rekor baru untuk video musik YouTube artis solo K-pop yang paling banyak dilihat dalam 24 jam. Lisa memecahkan rekor sebelumnya yang diraih oleh rekannya, Rose Blackpink melalui debut solonya, On The Ground dengan 41,6 juta kali ditonton.

“Keberhasilan (Blackpink) baru-baru ini juga berarti bahwa grup ini masuk dalam buku ‘Guinness World Records 2022’ di bagian media sosial,” kata Guinness World Records.

Dalam video musik Lalisa yang berdurasi 3 menit 36 detik itu, Lisa tampil energik dalam berbagai tema busana berbeda. Menariknya, Lisa sengaja memasukkan unsur budaya Thailand sebagai negara asalnya dalam video musik debut solo ini. Ia mengaku sangat bangga bisa mengenalkan Thailand kepada dunia melalui video musik Lalisa.

“Saya ingin Lalisa memiliki nuansa Thailand. Set dan pakaiannya juga menangkap getaran Thailand itu dengan baik," kata Lisa dalam konferensi pers dikutip dari Soompi pada Jumat, 10 September 2021.

Awalnya, Lisa mengaku sangat gugup selama mempersiapkan debut solo yang telah lama dinantikan penggemarnya. Ia berharap penampilannya ini dapat diterima dan disukai oleh para penggemarnya. “Karena ini adalah album solo pertama saya, dan juga karena judul albumnya adalah nama saya Lalisa, itu memiliki banyak arti bagi saya. Terima kasih banyak untuk para Blink (penggemar Blackpink) yang sudah lama menunggu debut soloku. Saya bekerja keras untuk mempersiapkannya," katanya.

Lisa Blackpink mengungkapkan alasan Lalisa digunakan sebagai nama untuk album debut solonya. “Saya ingin menunjukkan sisi paling keren dari diri saya melalui album. Saya ingin menunjukkan diri saya, Lalisa, persis seperti saya, itulah sebabnya saya akhirnya menggunakan nama ini," katanya.

