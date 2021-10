Hari Ini Nikahi Nadya Indry, Lutfi Agizal Ingin Tak Ada Drama Pernikahan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan kekasih, aktor, Lutfi Agizal dan model, Nadya Indry, hari ini melangsungkan akad nikah mereka, Sabtu, 9 Oktober 2021 di salah satu hotel di Jakarta SelataLutrn. Pernikahan akan digelar dalam suasana yang khidmat dan tidak mengundang banyak tamu untuk datang.

Keduanya sudah menggelar siraman dan pengajian dua hari lalu di lokasi mereka akan menggelar akad nikah. Tampak dari video yang dibagikan pasangan yang berbahagia itu, acara pengajian, siraman, dan lamaran secara resmi itu berlangsung sederhana dan hanya dihadiri keluarga besar mereka tapi terasa hangat dan intim. Suasana inilah yang diinginkan Lutfi.

"Saat kami berbahagia dalam acara penuh hikmat dan tidak ada yang perlu didramakan, yess inilah kami yang apa adanya," tulis sarjana psikologi dari Universitas Pancasila ini saat mengunggah foto-foto siraman dan pengajian itu di halaman Instagramnya, Jumat, 8 Oktober 2021.

Lutfi Agizal dan calon istrinya, Nadya Indry. Keduanya melangsungkan pernikahan hari ini, Sabtu, 9 Oktober 2021.

Mantan kekasih Salshadilla Juwita, putri penyanyi dangdut, Iis Dahlia ini merasa terusik dengan pertanyaan netizen yang mempertanyakan kebenaran prosesi yang digelar dengan adat Kalimantan itu. "Bang ini seriusan? Bukan lagi syuting kan?" tulis @armaniatul_ruhana.

Atau pertanyaan apakah pernikahan mereka terikat kontrak dengan stasiun televisi, seperti yang sedang tren di kalangan artis. "Ga dibeli sama stasiun TV acara-acara nikahnya Bang," tulis @irma.naisyah13.

Lutfi, yang pernah bermasalah dengan pasangan Rizky Billar - Lesty Kejora saat mereka baru menjalin hubungan pun menjawab di unggahan Instagram Storynya kemarin. Ia mengaku terganggu kebahagiaannya menjelang pernikahan oleh tuduhan pernikahannya tidak menarik minat televisi dan tidak mengundang drama seperti yang terjadi pada pasangan Rizky Billar - Lesty Kejora.

Lutfi Agizal dan Nadya Indry membuat foto prewedding yang dikonsep seperti poster film. Mereka menikah hari ini, Sabtu, 9 Oktober2021. Foto: Instagram Lutfi Agizal.

"Mood gue rusak pagi ini jika menghadapi pertanyaan seperti ini, saya akan jawan. Auto text!. 1. Nikahnya beneran? Me: Iyalah MASA DRAMA. 2. Kok gak live di tv? Me: INI ACARA NIKAH SECARA HIKMAT, bukan drama wedding! 3. Nikahnya kok gak mewah banget? Me: INI NIKAH MEWAH BAGI KAMI karena PAKAI UANG TABUNGAN SENDIRI BUKAN SPONSORRR!!! 4. Artis siapa aja yang datang? Me: Tamu saya yang datang adalah MELEPAS TITLE mereka. Mereka datang bukan mau jadi pemeran drama wedding," tulisnya menjelaskan.

Ia mengisyaratkan drama yang dibuat pasangan Leslar, kepanjangan dari Lesty - Billar. Pasangan ini melakukan serangkaian drama, bekerja sama dengan stasiun televisi dan sponsor, mulai dari lamaran, siraman, akad nikah, dan resepsi. Belakangan, mereka mengaku sudah menikah siri pada awal tahun ini. Mereka juga mengumumkan sedang menyambut kelahiran anak pertama mereka yang membuat netizen merasa tertipu.

Sejak berkonflik dengan Rizky Billar - Lesty Kejora, kehidupan Lutfi Agizal selalu dikaitkan dengan pasangan itu. Hubungannya dengan Salshadilla Juwita pun berakhir saat konflik dengan pasangan aktor dan penyanyi itu terkuak di publik, yang diperparah aksi penggemar Leslar yang terkenal garis keras membela idolanya itu.

