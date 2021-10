Lagu Fly Me to The Moon Frank Sinatra Menjadi OST Squid Games, ini Liriknya

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Drama Korea atau Drakor Squid Game tengah ramai ditonton oleh masyarakat di penjuru dunia. Selain ceritanya yang menarik, soundtrack Drakor ini juga mendapat perhatian. Bagaimana mungkin, film yang tayang 2021 ini menggunakan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to The Moon yang dirilis pada 1 Januari 1964.

Fly Me to the Moon awalnya berjudul In Other Words. Lagu ini ditulis pada 1954 oleh Bart Howard. Kaye Ballard membuat rekaman pertama dari lagu tersebut pada tahun lagu itu ditulis. Kaye Ballard membuat rekaman komersial pertama lagu tersebut, dirilis oleh Decca pada April 1954.

Sebuah tinjauan singkat yang diterbitkan pada 8 Mei 1954 di Billboard mengatakan bahwa In Other Words adalah sebuah lagu cinta yang dinyanyikan dengan perasaan oleh Miss Ballard." Rekaman ini dirilis sebagai kebalikan dari Lazy Afternoon, dimana Kaye Ballard saat ini tampil sebagai bintang pertunjukan panggung The Golden Apple.

Frank Sinatra memasukkan lagu itu di album It Might as Well Be Swing-nya pada 1964. Musik untuk album ini diaransemen oleh Quincy Jones, yang telah bekerja dengan Count Basie setahun sebelumnya di album This Time by Basie, yang juga menyertakan versi Fly Me to the Moon.

Will Friedwald, penulis dan kritikus musik Amerika mengatakan, “Jones meningkatkan tempo dan membuatnya (ketukan) menjadi 4 per 4” untuk versi Basie, tetapi “ketika Sinatra memutuskan untuk mengatasinya dengan kombinasi Basie dan Jones, mereka mengisinya kembali menjadi straight winger (yang) semuanya meledak dengan energi.” Bart Howard memperkirakan bahwa pada saat Frank Sinatra membuat lagu tersebut pada 1964, lebih dari 100 versi lain telah direkam.

Berikut lirik dari lagu Fly Me to The Moon:

Fly me to the moon

Let me play among the stars

Let me see what spring is like on

A-Jupiter and Mars

In other words, hold my hand

In other words, baby, kiss me

Fill my heart with song and let me sing forevermore

You are all I long for

All I worship and adore

In other words, please be true

In other words, I love you

Fill my heart with song

Let me sing forevermore

You are all I long for, all I worship and adore

In other words, please be true

In other words

In other words

I love you

Lagu Fly Me to the Moon kembali populer seiring Squid Game yang menjadikannya salah satu soundtrack di drakor paling dibicarakan saat ini. Dalam drama Korea ini, lagu itu dinyanyikan Joo Won.

