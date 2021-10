Setelah Berfoto dengan Song Joong Ki, Shenina Cinnamon Ajak Selfie Han So Hee

Shenina Cinnamon mengunggah foto bersama aktris Korea Selatan, Han So Hee, saat bertemu di Opening Ceremony Busan International Film Festival (BIFF) pada Rabu, 6 Oktober 2021. Foto: Instagram/@shenacinnamon

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Shenina Cinnamon tidak menyia-nyiakan kesempatannya saat hadir di Busan International Film Festival 2021 (BIFF). Setelah memamerkan foto selfienya dengan aktor Song Joong Ki, kini Shenina kembali membuat iri pecinta drama Korea. Kali ini, ia memamerkan swafotonya dengan aktris, Han So Hee.

Berpose sangat dekat dengan Han So Hee, keduanya tersenyum menghadap kamera. Han So Hee mengangkat kedua tangannya membentuk huruf V atau simbol damai. “@penyalincahaya in Opening Ceremony Busan International Film Festival 2021,” tulis Shenina di halaman Instagramnya, Kamis, 7 Oktober 2021.

Shenina datang bersama sutradara Wregas Bhanuteja, mewakili film Penyalin Cahaya di ajang BIFF ini. Ia yang berkesempatan bertemu dengan aktor aktris ternama Korea Selatan juga memamerkan fotonya bersama dengan Bong Joon Ho, sutradara film Parasite. Kali ini Shenina dan sutradara peraih Piala Oscar tahun lalu itu tampak sudah berada di dalam ruangan tempat acara berlangsung.

Melihat unggahan Shenina ini, teman-temannya langsung ramai berkomentar di Instagramnya. “SHEN BONG JOON HO SHENNNNNNN,” tulis Umay Shahab yang mulai menjajal jadi seorang sutradara. “Jujur kalau ini aku iri berat, but we’re proud of you!!” tulis Ashira Zamita. “WAaaaaAaaaaaaaaa,” tulis Gina S. Noer disertai emotikon mata cinta.

Sebelumnya Shenina Cinnamon berhasil membuat iri para kaum hawa setelah mengunggah fotonya bersama aktor Korea Selatan, Song Joong Ki. Dengan jarak yang sangat dekat, Shenina mengajak Song Joong Ki foto selfie bersama. Song Joong Ki menjadi pembawa acara bersama Park So Dam di acara BIFF Rabu malam.

Song Joong Ki mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi kupu-kupu, sedangkan Shenina Cinnamon tampil dengan gaun panjang berwarna putih. Aktris 22 tahun ini juga merekam momen Song Joong Ki dan Park So Dam berjalan di red carpet sebelum masuk ke dalam tempat acara. "Ini kan yang kalian tunggu-tunggu?" kata Shenina dalam video di Instagram Storynya sambil menunjukkan layar besar di hadapannya yang memperlihatkan Song Joong Ki dan Park So Dam.

