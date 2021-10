Enam Rekomendasi Serial Eksklusif Terbaru Disney+ Hotstar Bulan Oktober 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ Hotstar merilis berbagai serial eksklusif terbaru bagi para pelanggannya. Mulai dari The Simpsons hingga Motherland: Fort Salem dihadirkan untuk menghibur para pelanggannya di bulan Oktober 2021.

Berikut enam rekomendasi serial eksklusif terbaru yang tayang di Disney+ Hotstar mulai 1 Oktober 2021:

1. The Simpsons: Musim ke-33

Komedi animasi yang menceritakan tentang keluarga The Simpsons, yang tinggal di kota Springfield. Homer, sebagai kepala keluarga Simpsons bukanlah pria biasa. Homer merupakan karyawan pabrik nuklir yang bekerja keras untuk kehidupan keluarganya.

Keluarga yang ia cintai mulai dari istri terkasihnya, Marge, anak lelaki pembuat onar Bart, anak perempuan Lisa yang ambisius, dan seorang bayi lucu bernama Maggie. The Simpsons: Musim ke-33 tayang di Disney+ Hotstar mulai 1 Oktober 2021.

2. Grey's Anatomy: Musim ke-18

Serial drama medikal tentang kehidupan sekelompok dokter yang bekerja di rumah sakit di Seattle, bersama beberapa karakter lain yang baru memulai karirnya sebagai intern. Grey's Anatomy: Musim ke-18 tayang di Disney+ Hotstar mulai 1 Oktober 2021.

3. Station 19: Musim ke-5

Dibesarkan di Stasiun 19 di kota Seattle, Andy Herrera adalah petugas pemadam kebakaran yang percaya diri. Andy juga merupakan putri Pruitt Herrera, kepala pemadam kebakaran yang tangguh. Kapten Pruitt adalah inspirasi utama Andy untuk menjadi petugas pemadam kebakaran dan mentor untuk dirinya dan Jack Gibson, seorang letnan di stasiun pemadam kebakaran tersebut. Station 19: Musim ke-5 tayang di Disney+ Hotstar pada 1 Oktober 2021.

4. Family Guy: Musim ke-20

Family Guy kembali hadir untuk menghibur para penggemar dengan menampilkan humor, parodi, animasi, dan musik orkestra originalnya. Family Guy: Musim ke-20 tayang di Disney+ Hotstar mulai 1 Oktober 2021.

5. Godfather of Harlem: Musim ke-2

Bumpy Johnson harus melawan keluarga dari New York Crime untuk mengambil alih French Connection, yang merupakan jalur penjualan heroin dari Marseilles ke New York Harbor. Pada musim kedua, Godfather of Harlem mengisahkan bentrokan yang luar biasa antara dunia kriminal dengan hak asasi manusia pada tahun 1964. Godfather of Harlem: Musim ke-2 tayang di Disney+ Hotstar mulai 22 Oktober 2021.

6. Motherland: Fort Salem: Musim ke-2

Raelle, Tally, dan Abigail harus menghadapi ancaman dan sihir yang berbahaya dari kelompok pemburu penyihir bernama The Camarilla. Motherland: Fort Salem: Musim ke-2 mulai tayang di Disney+ Hotstar tanggal 29 Oktober 2021.

