Rumah Tangga Diisukan Retak, Shandy Aulia Foto Bareng Anak: Hanya Kita Berdua

TEMPO.CO, Jakarta - Rumah tangga Shandy Aulia sejak beberapa hari lalu dikabarkan retak. Ibu satu anak ini sudah jarang mengunggah foto bersama suaminya, David Herbowo dan menghapus stasus di Instagramnya.

Sebelumnya, Shandy menuliskan bahwa ia adalah seorang aktris, istri, dan juga ibu. Namun kini Shandy telah menghapus statusnya sebagai istri sehingga hanya tersisa aktris dan ibu. Hal ini mengundang spekulasi dari netizen bahwa rumah tangga Shandy dan David yang tahun ini genap berusia 10 tahun sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja.

Setelah beberapa hari ramai menjadi perbincangan, Shandy mengunggah foto hanya bersama putrinya dan seakan menjawab kabar mengenai rumah tangganya. "Just two of us. Memang kita tidak tahu bagaimana akhir dari musim ini atau bagaimanakah musim yang baru itu akan datang. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri," tulis Shandy di Instagram pada Kamis, 7 Oktober 2021.

Unggahan ini langsung ramai dibanjiri oleh komentar netizen. "Caption-nya menyiratkan segalanya," tulis @dim***. "Mba apa bener sudah bercerai? Padahal kalian keluarga panutan.. semoga kabarnya tidak benar amen," tulis @mir***. "YaAllah ternyata benerrrr mereka mau pisah," tulis @mei***. "Semoga ada jalan baiknya ya.... berpisah di benci tuhan," tulis @she***.

Dua hari lalu, Shandy juga mengunggah foto dirinya saat latihan pilates dan melengkapi dengan kalimat yang semakin membuat netizen bertanya-tanya perihal rumah tangganya. "Inhale exhale move on," tulisnya pada Selasa, 5 Oktober 2021.

Foto serupa saat ia latihan pilates juga diunggah pekan lalu. Ia melengkapi foto itu dengan curhatan mengenai kekecewaan dan rasa sakit. "Jangan terlalu fokus pada hal yang bisa membuatmu kecewa. Tidak ada perjuangan yang di lakukan tanpa rasa sakit. Namun percaya rasa sakit itu hanya sesaat saja. Perasaan ini tak pernah mau pergi dari hati ini. Diam yang paling tenang adalah menghadapi kenyataan ini," tulisnya pada Selasa, 28 September 2021.

Pada Agustus lalu, Shandy mengunggah foto bersama David Herbowo saat keduanya menikah 10 tahun lalu. Ia mengakui bahwa jarang berfoto bersama suaminya. Namun Shandy mengatakan akan selalu mencintai David dan ingin memiliki anak lagi.

"Menyadari sudah jarang foto berdua bersama suami sekarang semua tertuju pada si buah hati. Desember tahun ini kita akan 10 Tahun bersama. I'm still so in love with you. Let's grow old together! And let’s make more babies!" tulis Shandy di Instagram pada 1 Agustus 2021.

Shandy Aulia dan David Herbowo menikah pada Desember 2011. Keduanya dikaruniai buah hati setelah delapan tahun menikah. Shandy Aulia melahirkan putri pertamanya pada 12 Februari 2020 melalui operasi caesar.

