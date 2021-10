Kerap Dijodohkan Netizen, Omar Daniel Mengaku Sudah Punya Pacar

TEMPO.CO, Jakarta - Kerap dijodohkan oleh netizen, aktor Omar Daniel akhirnya mengaku sudah memiliki kekasih. Jawaban ini diberikan Omar ketika menjadi bintang tamu di podcast This or That yang tayang di kanal YouTube Kuy Entertainment pada Selasa, 5 Okober 2021.

Saat itu Omar hanya memberi jawaban singkat, “Sudah”, ketika Hesti Purwadinata menanyakan apakah ia sudah memiliki pacar. Mendengar jawaban Omar, kamerapun bergerak menyorot Enzy Storia yang dijodohkan netizen saat mereka sama-sama ke New York beberapa pekan lalu.

“Bukan, pacarnya Omar nih dokter gigi, cantik banget,” ujar Enzy Storia membongkar identitas kekasih Omar. Mendengar pernyataan Enzy, Omar hanya mengiyakan dengan muka memerah. Melihat itu, Hesti langsung meledek pria yang sedang bermain dalam web series Cinta Fitri ini.

Omar beralasan, ia sedikit malu mengakui sudah punya pacar karena jarang memiliki pacar sehingga, ketika akhirnya punya pacar, Omar merasa aneh. “Jadi pada saat gue punya tuh, rasajanya jadi aneh, kayak geli,” ujarnya.

Hampir tidak pernah berpacaran, Omar mengaku tidak risau. Kesendiriannya malah membuatnya nyaman menjalani hidupnya. “Terlalu nayaman sendiri itu agak-agak bahaya,” ujarnya lagi.

Dalam kesempatan itu Omar juga mengaku baru menjalin hubungan selama empat bulan dengan kekasihnya. Enzy menambahkan kalau Omar dan pacar barunya ini menjalani hubungan jarak jauh. “Lu sengaja ya, lama enggak pacaran, trus pacaran LDR. Lu enggak cinta ya ngaku,” ujar Enzy menggoda Omar.

Netizen yang menonton tayangan ini justru ramai membicarakan hubungan Dikta dan Enzy. “Dari gestur tubuhnya aja kelihatan banget kalau kak Enzy dan kak Omar real sahabatan, tapi pas sama kak dikta saltingnya tak tertutupi,” tulis akun Para****. “Nah ini niihh, klarifikesyen buat enzy-omar lover diluar sana. Ngeship-nya jangan too much,” tulis akun Tengku****. "Cukup membuat tenang sahabat till janah,” tulis akun Tiara***.

Enzy Storia dan Omar Daniel memang sempat jadi pembicaraan netizen karna kedekatan mereka. Keduanya terlihat selalu bersama ketika pergi bersama Erigo ke Amerika Serikat bulan lalu. Enzy dan Omar tidak sungkan saling bergandeng tangan saat jalan bersama.

DEWI RETNO

