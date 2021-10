Mau Hidup Enak di Masa Tua, Maia Estianty Singgung Soal Mengambil Hak Orang Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Maia Estianty membagikan tips hidup enak di masa tua. Menurutnya, jika ingin mendapatkan hidup yang enak di masa tua, maka banyak-banyaklah berbuat baik. Satu lagi yang perlu ditambahkan, menurut Maia adalah bersyukur.

“Kalau di masa tua banyak ketidak enakan hidup, coba ditanyakan dalam hatinya, apa yang pernah dilakukan di masa mudanya. Jika di masa mudanya banyak diuji, bersabarlah, karena janji Allah selalu benar, akan memberikan hadiah yang indah kepada mereka-mereka yang mau bersabar,” tulis Maia di Instagram pada Selasa, 5 Oktober 2021.

Istri dari Irwan Mussry ini kemudian menuliskan jika di masa muda sering mencuri, maka di masa tua tidak akan mempunyai apa-apa. Berbeda jika kita sering melakukan kebaikan, maka masa tuanya akan bahagia. “Walaupun banyak kesakitan, karena belum pahamnya hakikat kehidupan, sehingga dipikir 'kok kejam ya kehidupan?' Tapi dengan kebaikan, masa tuamu, biarpun hidup sederhana, tapi rasanya bahagia dan cukup, dan diberikan kehidupan yang baik,” tulis juri Indonesian Idol ini.

Tips lain yang diberikan oleh ibu dari Al, El dan Dul ini adalah jangan mengambil hak orang lain. Karena bisa jadi suatu saat hak kita juga akan dirampas oleh orang lain. "Jika kita sering mengambil hak orang lain, jangan salahkan kehidupan jika hakmu suatu saat juga dirampas orang lain," tulisnya. “Hidup itu adalah sesuai perbuatan kita di masa lalu, jika di akhir hidupnya manusia enggak enak, anggap saja itu dosa-dosa kita di masa lalu sedang di bersihkan."

Bagi Maia, kunci dan senjata dalam kehidupan ini adalah sabar. Walaupun, sabar membutuhkan waktu yang lama, namun menurut Maia hasilnya akan indah. “Mereka-mereka yang mampu mengalahkan EGO nya, itulah sang pemenang kehidupan sesungguhnya,” tulisnya.

Maia kembali mengingatkan semua perbuatan yang dilakukan seseorang akan kembali kepada dirinya sendiri. Kalaupun tidak dikembalikan di dunia, makan akan kembali ke akhirat. ”So, pilih mana, nabung kebaikan? atau nabung keburukan? Bismillah, kita selalu dituntun kepada perbuatan baik. Amin,” tulis ibu tiga anak ini.

Unggahan Maia mendapat komentar dari rekan-rekannya, seperti Seroja Hafiedz yang menuliskan, “Biar enggak jadi beban: Berbuat baik lalu lupakan.” “indeed bund EGO. E-nya dibuang, just GO... GO WITH THE FLOW,” tulis Intan RJ. “Keren, Maia, salut,” tulis Addie MS.

Menyambut tahun baru, Maia Estianty pernah mengunggah resolusi 2020 di akun Instagramnya pada Ahad, 29 Desember 2019. Dia membagikan fotonya di atas kapal saat tengah berlibur. “Resolusi tahun 2020 adalah bahagia dan makin bahagia,” tulisnya di keterangan foto.

Dia juga membagikan tipsnya untuk berbahagia. Pertama, tidak banyak mengeluh dan mensyukuri semua yang ada. “Hidup itu apa pun keadaannya diterima aja dengan lapang dada. Makin complain, makin banyak yang nggak enak datang ke dalam hidupmu,” kata dia.

Selanjutnya, bahagia juga bisa dicapai dengan menjaga kesehatan, berkumpul dengan keluarga dan sahabat baik, juga meneruskan berbuat baik. Sebab, menurut dia, kebaikan itu akan kembali ke diri sendiri, begitu juga dengan kejahatan. Terakhir, bahagia adalah dengan berkarya.

Maia Estianty sempat terpuruk dalam permasalahan rumah tangga. Dia bercerai dengan mantan suami, Ahmad Dhani, dan tinggal terpisah dengan ketiga anaknya. Ia lalu memulai bisnisnya dari awal. Kini dia memiliki banyak bisnis, mulai dari kecantikan, hiburan, karaoke, hingga manajemen artis.

DEWI RETNO

